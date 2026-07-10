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Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности
Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности
В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T13:55
2026-07-10T13:55
2026-07-10T13:55
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.На совещании обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.В совещании приняли участие председатель аравительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Собеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.Ранее президент России Владимир Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , информация, новости, россия
Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности
Путин обсудил с членами Совбеза РФ угрозы и вызовы информационной безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - сказал Путин.
В совещании приняли участие председатель аравительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Собеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Ранее президент России Владимир Путин призвал
жестко пресекать информационные диверсии и провокации.
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