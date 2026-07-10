https://crimea.ria.ru/20260710/putin-poruchil-otprazdnovat-150-letie-so-dnya-rozhdeniya-svyatitelya-luki-krymskogo-1157541731.html

Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского

Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского

Президент России Владимир Путин поручил в 2027 году отпраздновать на государственном уровне 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. Соответствующий... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T15:56

2026-07-10T15:56

2026-07-10T15:56

россия

владимир путин (политик)

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

праздники и памятные даты

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140721258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c0689359b1a9417ede36fbda1b5101.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в 2027 году отпраздновать на государственном уровне 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Святитель Лука Крымский - пастырь и одновременно практикующий выдающийся российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.В 1898 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), святитель лука крымский (войно-ясенецкий), праздники и памятные даты, общество, новости