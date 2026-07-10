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Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского
Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского
Президент России Владимир Путин поручил в 2027 году отпраздновать на государственном уровне 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. Соответствующий... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T15:56
2026-07-10T15:56
россия
владимир путин (политик)
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в 2027 году отпраздновать на государственном уровне 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Святитель Лука Крымский - пастырь и одновременно практикующий выдающийся российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.В 1898 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), святитель лука крымский (войно-ясенецкий), праздники и памятные даты, общество, новости
Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского

150-летие со дня рождения Луки Крымского отметят на государственном уровне – указ

15:56 10.07.2026
 
© РИА Новости КрымОткрытие памятника Святителю Луки в Симферополе
Открытие памятника Святителю Луки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в 2027 году отпраздновать на государственном уровне 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в 2027 году 150-летием со дня его рождения, постановляю: провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского", - говорится в указе.
Святитель Лука Крымский - пастырь и одновременно практикующий выдающийся российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.
В 1898 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.
Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.
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РоссияВладимир Путин (политик)Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
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