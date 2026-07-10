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Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников
Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников
На территории Ильского НПЗ на Кубани произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T06:59
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краснодарский край
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ильский нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На территории Ильского НПЗ на Кубани произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Северской - во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Обошлось без пострадавших.На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожаяХерсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объектИз-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области
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краснодарский край, кубань, ильский нпз, пожар, атаки всу, новости сво, происшествия
Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после атаки беспилотников

06:59 10.07.2026 (обновлено: 07:07 10.07.2026)
 
© www.i-npz.ruИльский НПЗ
Ильский НПЗ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На территории Ильского НПЗ на Кубани произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В Северском районе из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Северской - во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Обошлось без пострадавших.
На местах работают оперативные и специальные службы.
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Краснодарский крайКубаньИльский НПЗПожарАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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