https://crimea.ria.ru/20260710/pozhar-proizoshel-na-ilskom-npz-posle-ataki-bespilotnikov-1157520610.html

Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников

Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Пожар вспыхнул на Ильском НПЗ после атаки беспилотников

На территории Ильского НПЗ на Кубани произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T06:59

2026-07-10T06:59

2026-07-10T07:07

краснодарский край

кубань

ильский нпз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На территории Ильского НПЗ на Кубани произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Северской - во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Обошлось без пострадавших.На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожаяХерсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объектИз-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, ильский нпз, пожар, атаки всу, новости сво, происшествия