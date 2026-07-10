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Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован

Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован

На Кубани потушили пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который произошел из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T10:45

2026-07-10T10:45

2026-07-10T10:45

ильский нпз

пожар

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На Кубани потушили пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который произошел из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.Пожар в результате атаки украинских беспилотников на территории Ильского НПЗ на Кубани произошел в ночь на 10 июля, сообщалось ранее. Обошлось без пострадавших.В ликвидации ЧП участвовали больше 70 человек с привлечением 21 единицы техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперативном штабе.В ночь на 10 июля в результате атаки украинских боевиков также произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезаводПожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидированДрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильский нпз, пожар, атаки всу, краснодарский край, новости