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Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован
Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован
На Кубани потушили пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который произошел из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:45
2026-07-10T10:45
2026-07-10T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На Кубани потушили пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который произошел из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.Пожар в результате атаки украинских беспилотников на территории Ильского НПЗ на Кубани произошел в ночь на 10 июля, сообщалось ранее. Обошлось без пострадавших.В ликвидации ЧП участвовали больше 70 человек с привлечением 21 единицы техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперативном штабе.В ночь на 10 июля в результате атаки украинских боевиков также произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезаводПожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидированДрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
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ильский нпз, пожар, атаки всу, краснодарский край, новости
Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован
Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на Ильском НПЗ потушен – оперштаб Кубани