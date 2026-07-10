https://crimea.ria.ru/20260710/pomosch-sovetskomu-rayonu-kryma-vse-o-vode-bankomatakh-i-transporte-1157530334.html

Помощь Советскому району Крыма: все о воде, банкоматах и транспорте

Помощь Советскому району Крыма: все о воде, банкоматах и транспорте - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Помощь Советскому району Крыма: все о воде, банкоматах и транспорте

В Советском районе Крыма, испытывающем трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. В регионе функционируют центры... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:21

2026-07-10T12:21

2026-07-10T12:21

советский район

крым

новости крыма

общество

связь

отключение электроэнергии в крыму

мининформ крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, испытывающем трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. В регионе функционируют центры содействия, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение района, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Центр содействияЦентры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации. Также там созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам.График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Жители могут зарядить свои телефоны, воспользоваться интернетом, получить необходимую информацию.Телефоны для связи: +7 (36551) 915-94; +7 (978) 054-87-79; +7 (36551) 9-15-94.Как работает связьВ Крыму работает "аварийный роуминг". Эту функцию нужно активировать в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть "упала".ВодоснабжениеНа водонапорных башнях установлены генераторы, которые обеспечивают подачу воды. Подвоз воды осуществляется по запросу предприятием "Вода Крыма".Телефоны для связи:+7-978-010-28-05 (абонентская служба, понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);8-800-506-006 (круглосуточно).Где купить продуктыВ Советском районе работают торговые объекты, в которых можно рассчитаться по безналичному расчету при отсутствии электроэнергии:БанкоматыСнять наличные деньги можно в банкомате ВТБ по адресу пос. Советский, ул. Первомайская, 44 (телефон +7-978-832-12-19).Контакты дежурно-диспетчерских службКак ходит транспорт- № 100 "Дмитровка – Советский". Время отправления от начального остановочного пункта в Дмитровке – 08:45 и 18:10. Время отправления от конечного остановочного пункта от автостанции в Советском – 07:55; 17:20.- № 101/102 "Красногвардейское – Советский" (через Пушкино и Лоховку). Время отправления из Советского: 05:55/06:00 и 17:15 в рабочие дни; в 08:00, 12:05 по субботам. Время отправления от конечного остановочного пункта в Красногвардейском: 06:49 и 17:48 в рабочие дни; 08:48 и 12:50 по субботам.- № 103 "Надежда – Советский". Время отправления из села Надежда: 06:50 и 18:00 в рабочие дни; 09:00 и 12:40 в выходные и праздничные дни. Время отправления из Советского: 05:55 и 17:05 в рабочие дни; 08:00 и 11:40 в выходные и праздничные дни.- № 104 "Пруды – Советский" (через Заветное). Отправление от автостанции в Прудах: 06:37 и 18:17 в рабочие дни; 06:37 и 13:07 в выходные и праздничные дни. Время отправления из Советского: 05:40 и 17:20 в рабочие дни; 05:40 и 12;10 в выходные и праздничные дни.- № 105 "Пруды – Советский" (через Чапаевку). Время отправления из Прудов: 06:45 и 18:10 в рабочие дни. Время отправления из Советского: 05:52 и 17:15 в рабочие дни.- № 107 "Урожайное – Советский". Отправление из Урожайного: 07:10 и 18:40 в рабочие дни; 12:10 в выходные и праздничные дни. Отправление из Советского: 06:35 и 17:55 в рабочие дни; 11:30 в выходные и праздничные дни.- № 109 "Демьяновка – Советский". Время отправления из Демьяновки: 06:45 и 18:20 в рабочие дни; 06:45 и 13:40 в выходные и праздничные дни. Отправление из Советского: 06:00 и 17:30 в рабочие дни; 06:00 и 12:50 в выходные и праздничные дни.- № 110 "Краснофлотское – Советский". Отправляется из Краснофлотского в 06:55 и 16:00 в рабочие дни, из Советского (ул. Энергетиков) – в 07:35 и 17:00 в рабочие дни.Что делать при обнаружении подозрительных предметовВ случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощиСитуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарстваЖизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства

советский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский район, крым, новости крыма, общество, связь, отключение электроэнергии в крыму, мининформ крыма