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Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии
Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии
Показательная акция устрашения с задержанием в Британии продюсера RT Джеймса Скотта полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона и в РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T18:42
2026-07-10T18:42
2026-07-10T18:42
мария захарова
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rt
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Показательная акция устрашения с задержанием в Британии продюсера RT Джеймса Скотта полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона и в очередной раз высветила его лицемерную сущность. Об этом завила официальный представитель МИД России Мария ЗахаровойОна подчеркнула, что власти Соединенного Королевства целенаправленно, последовательно и изобретательно оказывают давление на тех, кто открыто и правомерно пытается взаимодействовать с Россией или, по крайней мере, верит в возможность нормальных отношений между нашими странами, и вопиющая ситуация со Скоттом – далеко не первый пример. При этом Лондон действует без предъявления обвинений и судебных ордеров.Официальный представитель МИД также подчеркнула, что в Британии уже давно стали рутиной нелегитимные односторонние финансовые ограничения и внесение неугодных в "стоп-листы". В 2025 году "связи с российским государством" нормативно установлены как достаточное основание для запрета на въезд физическим лицам в Соединенное Королевство.Цели британских властей Захарова назвала очевидными: запугиванием отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией, заставить молчать тех, кто может противопоставить правду попыткам британских элит лживо демонизировать РФ."Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей: притесняя независимые СМИ (к слову, вещание RT заблокировано на Альбионе с 2022 года) и вводя нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих свой профессиональный долг, британские официальные лица заявляют о приверженности "свободе прессы по всему миру", об озабоченности нарушениями в третьих странах",– констатировала пресс-секретарь российского МИД .Она также призывала профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации проявить ответственный и непредвзятый подход и дать объективные и честные оценки репрессивной линии Лондона в отношении представителей свободных СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – ЗахароваМосква даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташеЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), rt, великобритания, новости
Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии
Задержание продюсера RT Джеймса Скотта снова выявило лицемерие Лондона – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Показательная акция устрашения с задержанием в Британии продюсера RT Джеймса Скотта полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона и в очередной раз высветила его лицемерную сущность. Об этом завила официальный представитель МИД России Мария Захаровой
"Стало известно, что на днях в аэропорту Манчестера под надуманным предлогом был задержан и подвергнут допросу продюсер RT Дж.Скотт. Эта показательная акция устрашения полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, о которой мы не раз говорили", – прокомментировала тему Захарова.
Она подчеркнула, что власти Соединенного Королевства целенаправленно, последовательно и изобретательно оказывают давление на тех, кто открыто и правомерно пытается взаимодействовать с Россией или, по крайней мере, верит в возможность нормальных отношений между нашими странами, и вопиющая ситуация со Скоттом – далеко не первый пример. При этом Лондон действует без предъявления обвинений и судебных ордеров.
Официальный представитель МИД также подчеркнула, что в Британии уже давно стали рутиной нелегитимные односторонние финансовые ограничения и внесение неугодных в "стоп-листы". В 2025 году "связи с российским государством" нормативно установлены как достаточное основание для запрета на въезд физическим лицам в Соединенное Королевство.
"Кульминацией стало введение в действие ровно год назад "Схемы регистрации иностранного влияния", в рамках которой ко всем, кто пытается в английской юрисдикции взаимодействовать с нашими органами власти, дискриминационно применяется режим усиленного контроля. Его нарушение может караться тюремным сроком", – напомнила она.
Цели британских властей Захарова назвала очевидными: запугиванием отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией, заставить молчать тех, кто может противопоставить правду попыткам британских элит лживо демонизировать РФ.
"Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей: притесняя независимые СМИ (к слову, вещание RT заблокировано на Альбионе с 2022 года) и вводя нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих свой профессиональный долг, британские официальные лица заявляют о приверженности "свободе прессы по всему миру", об озабоченности нарушениями в третьих странах",– констатировала пресс-секретарь российского МИД .
Она также призывала профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации проявить ответственный и непредвзятый подход и дать объективные и честные оценки репрессивной линии Лондона в отношении представителей свободных СМИ.
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