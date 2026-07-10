https://crimea.ria.ru/20260710/pokazatelnaya-aktsiya-ustrasheniya-zakharova-ulichila-london-v-litsemerii-1157545777.html

Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии

Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии

Показательная акция устрашения с задержанием в Британии продюсера RT Джеймса Скотта полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона и в РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T18:42

2026-07-10T18:42

2026-07-10T18:42

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

rt

великобритания

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Показательная акция устрашения с задержанием в Британии продюсера RT Джеймса Скотта полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона и в очередной раз высветила его лицемерную сущность. Об этом завила официальный представитель МИД России Мария ЗахаровойОна подчеркнула, что власти Соединенного Королевства целенаправленно, последовательно и изобретательно оказывают давление на тех, кто открыто и правомерно пытается взаимодействовать с Россией или, по крайней мере, верит в возможность нормальных отношений между нашими странами, и вопиющая ситуация со Скоттом – далеко не первый пример. При этом Лондон действует без предъявления обвинений и судебных ордеров.Официальный представитель МИД также подчеркнула, что в Британии уже давно стали рутиной нелегитимные односторонние финансовые ограничения и внесение неугодных в "стоп-листы". В 2025 году "связи с российским государством" нормативно установлены как достаточное основание для запрета на въезд физическим лицам в Соединенное Королевство.Цели британских властей Захарова назвала очевидными: запугиванием отбить у местных граждан и организаций желание взаимодействовать с Россией, заставить молчать тех, кто может противопоставить правду попыткам британских элит лживо демонизировать РФ."Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей: притесняя независимые СМИ (к слову, вещание RT заблокировано на Альбионе с 2022 года) и вводя нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих свой профессиональный долг, британские официальные лица заявляют о приверженности "свободе прессы по всему миру", об озабоченности нарушениями в третьих странах",– констатировала пресс-секретарь российского МИД .Она также призывала профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации проявить ответственный и непредвзятый подход и дать объективные и честные оценки репрессивной линии Лондона в отношении представителей свободных СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – ЗахароваМосква даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташеЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), rt, великобритания, новости