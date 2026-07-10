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Погода в Крыму 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Погода в Крыму 10 июля
Погода в Крыму 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Погода в Крыму 10 июля
В пятницу в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами... РИА Новости Крым, 10.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26.Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +25...+28 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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Погода в Крыму 10 июля

Погода в Крыму в пятницу

00:01 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +9…14; днем +23…28, в горах +16…21 градус", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26.
Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +25...+28 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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