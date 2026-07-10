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Погода в Крыму 10 июля

Погода в Крыму 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Погода в Крыму 10 июля

В пятницу в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами... РИА Новости Крым, 10.07.2026

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2026-07-10T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму продолжит оказывать влияние зона малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут грозовые дожди, ночью и в первой половине дня местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26.Грозовые дожди накроют и побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +17 до +21, днем +25...+28 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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