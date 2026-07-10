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Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР
Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР
В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) при взрыве боеприпаса пострадали двое подростков. Об этом сообщили в МЧС по ЛНР. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T14:55
2026-07-10T14:55
луганская народная республика (лнр)
взрыв
дети
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) при взрыве боеприпаса пострадали двое подростков. Об этом сообщили в МЧС по ЛНР.В ведомстве уточнили, что подростки обнаружили взрывное устройство, которое сдетонировало при прикосновении.Несовершеннолетних экстренно госпитализировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской областиРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
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луганская народная республика (лнр), взрыв, дети, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новые регионы россии
Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР

В Алчевске двое подростков ранены при взрыве найденного боеприпаса

14:55 10.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) при взрыве боеприпаса пострадали двое подростков. Об этом сообщили в МЧС по ЛНР.

"В результате инцидента двое несовершеннолетних получили минно-взрывные и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подростки обнаружили взрывное устройство, которое сдетонировало при прикосновении.
Несовершеннолетних экстренно госпитализировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ВзрывдетиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиНовые регионы России
 
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