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Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР

Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР

В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) при взрыве боеприпаса пострадали двое подростков. Об этом сообщили в МЧС по ЛНР. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T14:55

2026-07-10T14:55

2026-07-10T14:55

луганская народная республика (лнр)

взрыв

дети

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) при взрыве боеприпаса пострадали двое подростков. Об этом сообщили в МЧС по ЛНР.В ведомстве уточнили, что подростки обнаружили взрывное устройство, которое сдетонировало при прикосновении.Несовершеннолетних экстренно госпитализировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской областиРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), взрыв, дети, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новые регионы россии