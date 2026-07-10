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Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеров - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеров
Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеров - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеров
Несмотря на трудности, возникшие на полуострове из-за попыток киевского режима сорвать сезон, туристический бизнес совместными усилиями остается на плаву. Этому РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T06:48
2026-07-10T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на трудности, возникшие на полуострове из-за попыток киевского режима сорвать сезон, туристический бизнес совместными усилиями остается на плаву. Этому способствует акция "Мы вместе!", объявленная Союзом гостеприимства и туризма Крыма, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель союза, юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.Собеседница поделилась, что инициатором акции выступил Новый Херсонес."В своих социальных сетях они написали о том, что вход в Новый Херсонес бесплатный, есть акционные предложения по гостиничному и ресторанному комплексу, и мы с удовольствием тоже присоединились к этой акции", - рассказала она.Юлия Бедаш обратила внимание, что поддержка оказывается не только бизнес-сообществу, но и населению Крыма.По ее информации, к акции присоединяется все больше и больше отелей."Сейчас уже в Алуште более 10 объектов. Евпатория и Саки тоже активно продвигаются - уже более 10 объектов, которые участвуют в этой акции. Другие регионы тоже активно участвуют в этой акции. Это радует, что коллеги поддерживают и понимают значимость и необходимость такого объединения, сплочения и действий вместе", - подчеркнула Юлия Бедаш.Эксперт по туризму обратила внимание, что в данное время объекты туристического бизнеса объединяются в некую коллаборацию и предлагают клиентам не только скидки и акции, но и совмещение различных услуг.Председатель Союза гостеприимства уверена, что данная акция поможет поддержать туриндустрию Крыма, так как ежедневно к ней присоединяются новые участники."Откликаются наши туристы и крымчане. За последние три дня я получила уже пять заявок – это и Евпатория, и Ялта, и Южный берег Крыма, и Форос. Коллеги активно берут их в работу. Акция набирает обороты, живет и имеет место в Крыму быть и продолжать в таком же формате дальше двигаться", - заключила она.Как сообщалось, гостевые дома Крыма предлагают местным жителям номера со сниженной стоимостью. Вошедшие в организацию средства размещения предлагают крымчанам номера до 2,5 тысячи рублей в суткиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил помочь туристической отрасли Крыма на фоне отмены бронейВласти разрабатывают меры поддержки для туротрасли КрымаПредставители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, мнения, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма
Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеров

Союз гостеприимства и туризма Крыма объявил акцию для поддержки отельеров в кризис

06:48 10.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на трудности, возникшие на полуострове из-за попыток киевского режима сорвать сезон, туристический бизнес совместными усилиями остается на плаву. Этому способствует акция "Мы вместе!", объявленная Союзом гостеприимства и туризма Крыма, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель союза, юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.

"Мы уже привыкли к разным ситуациям, которые происходят в те или иные времена нашей крымской истории, поэтому закалены, и все время придумываем, стараемся спрогнозировать эту ситуацию в лучшую сторону и думаем всегда о хорошем и позитивном. Поэтому Союз гостеприимства и туризма, отельеры и партнеры еще в начале июня запустили такую акцию, которая называется "Мы вместе", - отметила она.

Собеседница поделилась, что инициатором акции выступил Новый Херсонес.
"В своих социальных сетях они написали о том, что вход в Новый Херсонес бесплатный, есть акционные предложения по гостиничному и ресторанному комплексу, и мы с удовольствием тоже присоединились к этой акции", - рассказала она.
Юлия Бедаш обратила внимание, что поддержка оказывается не только бизнес-сообществу, но и населению Крыма.
"В этой акции мы показываем все самые интересные предложения от наших партнеров и отельеров. Министерство курортов и туризма поддержало акцию с большим энтузиазмом, и мы сейчас распространяем ее на все города Республики Крым", - поделилась спикер.
По ее информации, к акции присоединяется все больше и больше отелей.
"Сейчас уже в Алуште более 10 объектов. Евпатория и Саки тоже активно продвигаются - уже более 10 объектов, которые участвуют в этой акции. Другие регионы тоже активно участвуют в этой акции. Это радует, что коллеги поддерживают и понимают значимость и необходимость такого объединения, сплочения и действий вместе", - подчеркнула Юлия Бедаш.
Эксперт по туризму обратила внимание, что в данное время объекты туристического бизнеса объединяются в некую коллаборацию и предлагают клиентам не только скидки и акции, но и совмещение различных услуг.
Председатель Союза гостеприимства уверена, что данная акция поможет поддержать туриндустрию Крыма, так как ежедневно к ней присоединяются новые участники.
"Откликаются наши туристы и крымчане. За последние три дня я получила уже пять заявок – это и Евпатория, и Ялта, и Южный берег Крыма, и Форос. Коллеги активно берут их в работу. Акция набирает обороты, живет и имеет место в Крыму быть и продолжать в таком же формате дальше двигаться", - заключила она.
Как сообщалось, гостевые дома Крыма предлагают местным жителям номера со сниженной стоимостью. Вошедшие в организацию средства размещения предлагают крымчанам номера до 2,5 тысячи рублей в сутки
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