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Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T14:38
2026-07-10T14:38
2026-07-10T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя."После сильного дождя на дороги нанесло много грязи. Специалисты предприятия работают вручную и с помощью спецтехники — по всему городу, в том числе в селах", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, дороги приведены в порядок на подъездах к Максимовой даче и Родному, в Балаклаве, на трассе "Ялта — Севастополь", в Россошанке и Передовом.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее. В правительстве города разъясняли, как добраться на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения В Севастополе дежурный режим работы детских садов продлится до осениВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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севастополь, новости севастополя, дороги крыма, транспорт
Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
Под Севастополем снесенные сильным ливнем камни перекрыли проезд по дороге