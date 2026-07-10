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Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T14:38
2026-07-10T14:38
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя."После сильного дождя на дороги нанесло много грязи. Специалисты предприятия работают вручную и с помощью спецтехники — по всему городу, в том числе в селах", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, дороги приведены в порядок на подъездах к Максимовой даче и Родному, в Балаклаве, на трассе "Ялта — Севастополь", в Россошанке и Передовом.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее. В правительстве города разъясняли, как добраться на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения В Севастополе дежурный режим работы детских садов продлится до осениВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, дороги крыма, транспорт
Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу

Под Севастополем снесенные сильным ливнем камни перекрыли проезд по дороге

14:38 10.07.2026
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе после сильного дождя на дороги нанесло грязь и камни
В Севастополе после сильного дождя на дороги нанесло грязь и камни
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"После сильного дождя на дороги нанесло много грязи. Специалисты предприятия работают вручную и с помощью спецтехники — по всему городу, в том числе в селах", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, дороги приведены в порядок на подъездах к Максимовой даче и Родному, в Балаклаве, на трассе "Ялта — Севастополь", в Россошанке и Передовом.
© Правительство СевастополяВ Севастополе после сильного дождя на дороги нанесло грязь и камни
В Севастополе после сильного дождя на дороги нанесло грязь и камни
© Правительство Севастополя
На участке "Орлиное — Родниковое — Колхозное" сошли камни и перекрыли проезд. Туда тоже оперативно выехала бригада, уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее. В правительстве города разъясняли, как добраться на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов.
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