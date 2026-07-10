https://crimea.ria.ru/20260710/otklyucheniya-sveta-v-krymu-i-seriya-zemletryaseniy-v-chernom-more--glavnoe-1157545226.html

Отключения света в Крыму и серия землетрясений в Черном море – главное

Отключения света в Крыму и серия землетрясений в Черном море – главное - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Отключения света в Крыму и серия землетрясений в Черном море – главное

В Таганроге после массированной атаки загорелись нефтехранилища, жителей близлежащих домов эвакуируют. Серия землетрясений произошла в Черном море. В нескольких РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T22:53

2026-07-10T22:53

2026-07-10T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Таганроге после массированной атаки загорелись нефтехранилища, жителей близлежащих домов эвакуируют. Серия землетрясений произошла в Черном море. В нескольких районах Крыма введены ограничения электроснабжения из-за атак вражеских дронов и ночной непогоды. Семь человек погибли и 40 ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару. Масштабный теракт предотвращен на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Чистоту морской воды и песка проверили в Крыму. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ограничения света в Крыму из-за атак и непогодыВ Южном и Центральном районах Крыма введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии в связи с ремонтными работами. Кроме того, после атак ВСУ на энергообъекты в ряде населенных пунктов северо-западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Режим временного ограничения электроснабжения введен по команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он пояснил, что это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. В Алуште из-за ночной непогоды произошли аварии на энергосетях, порядка 1650 абонентов остались без электричества. Еще четырнадцать населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества в пятницу из-за непогоды. Эскалация атак ВСУ на Запорожскую АЭСРезкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, унесла жизни семерых человек. Кроме того, ранения получили 40 жителей. Об этом сообщили в Госкорпорации "Росатом" по итогам 13 раунда Межведомственных консультаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС, которые прошли в пятницу в Калининграде.Атака беспилотников ВСУ на ТаганрогБеспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область. В результате ударов произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.В границах территорий, которые пострадали от налета вражеских БПЛА в Таганроге, введен локальный режим ЧС. Серия землетрясений в Турции и в Черном мореСерия землетрясений произошла в Турции и в Черном море у берегов Румынии в ночь на 10 июля, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. По данным сейсмологов, в западной Турции подземный толчок магнитудой 3.2 произошел на глубине 7 километров, в 42 км к северо-западу от города Бююкчекмедже с населением в 143 тысячи человек и в 29 км от 53-тысячного Силиври. Землетрясение зафиксировано в 3:59 по местному времени (совпадает с московским – ред.) После этого в разных районах страны произошло еще около 20 сейсмических событий небольшой магнитудой до 2.5 баллов.ФСБ сорвала теракт на военном аэродромеСотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, сообщает ЦОС ФСБ. Россиянин по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал за деньги взорвать военный аэродром "Ростов-Центральный".В Крыму проверили чистоту морской воды и пескаВ Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.Акцию для отельеров объявили в КрымуНесмотря на трудности, возникшие на полуострове из-за попыток киевского режима сорвать сезон, туристический бизнес совместными усилиями остается на плаву. Этому способствует акция "Мы вместе!", объявленная Союзом гостеприимства и туризма Крыма, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель союза, юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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