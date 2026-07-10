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Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму
Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму
Четырнадцать населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества в пятницу из-за непогоды. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:12
2026-07-10T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества в пятницу из-за непогоды. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.По его данным, сейчас без света частично остается город Белогорск, а также Зуйское, Чернопольское, Зеленогорское, Вишенское, Цветочненское, Новожиловское, Русаковское, Зыбинское, Криничненское, Богатовское, Мельничное, Крымскорозовское и Ароматновское поселения."На местах работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение", – написал глава района в своем канале в МАКС.В Алуште ночная непогода обесточила 1650 абонентов, сообщалось ранее. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики накануне перешли в режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили электроснабжениеВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабженияКак и где работают центры содействия крымчанам
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму

В Крыму 14 населенных пунктов Белогорского района обесточены из-за непогоды – власти

12:12 10.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества в пятницу из-за непогоды. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.
"В связи с ухудшением погодных условий минувшей ночью на отдельных линиях электроснабжения произошли аварийные отключения. На данный момент электроэнергия отсутствует в ряде населенных пунктов района", – проинформировал Чумаков.
По его данным, сейчас без света частично остается город Белогорск, а также Зуйское, Чернопольское, Зеленогорское, Вишенское, Цветочненское, Новожиловское, Русаковское, Зыбинское, Криничненское, Богатовское, Мельничное, Крымскорозовское и Ароматновское поселения.
"На местах работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение", – написал глава района в своем канале в МАКС.
В Алуште ночная непогода обесточила 1650 абонентов, сообщалось ранее. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики накануне перешли в режим повышенной готовности.
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