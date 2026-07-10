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Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму

Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму

Четырнадцать населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества в пятницу из-за непогоды. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:12

2026-07-10T12:12

2026-07-10T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Четырнадцать населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества в пятницу из-за непогоды. Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков.По его данным, сейчас без света частично остается город Белогорск, а также Зуйское, Чернопольское, Зеленогорское, Вишенское, Цветочненское, Новожиловское, Русаковское, Зыбинское, Криничненское, Богатовское, Мельничное, Крымскорозовское и Ароматновское поселения."На местах работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение", – написал глава района в своем канале в МАКС.В Алуште ночная непогода обесточила 1650 абонентов, сообщалось ранее. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики накануне перешли в режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили электроснабжениеВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабженияКак и где работают центры содействия крымчанам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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