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Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника
Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника
В Севастополе на фоне воздушной тревоги силы противовоздушной обороны отражают налет вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:13
2026-07-10T12:13
2026-07-10T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на фоне воздушной тревоги силы противовоздушной обороны отражают налет вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 12:03. Губернатор призывал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника
В Севастополе в районе Северной стороны сбили два беспилотника
12:13 10.07.2026 (обновлено: 12:17 10.07.2026)