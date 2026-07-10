https://crimea.ria.ru/20260710/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo--unichtozheny-dva-bespilotnika-1157531740.html

Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника

Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника

В Севастополе на фоне воздушной тревоги силы противовоздушной обороны отражают налет вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:13

2026-07-10T12:13

2026-07-10T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на фоне воздушной тревоги силы противовоздушной обороны отражают налет вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 12:03. Губернатор призывал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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