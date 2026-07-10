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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T20:28
2026-07-10T20:28
2026-07-10T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Попытки воздушных атак отражали 12 часов подряд - с 8 утра до 20:00 пятницы.Днем 10 июля в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. В это время над Северной стороной города военные сбили два БПЛА. Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.Утром сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и еще 9 регионами России уничтожили 144 беспилотника ВСУ
20:28 10.07.2026 (обновлено: 20:34 10.07.2026)