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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T20:28
2026-07-10T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Попытки воздушных атак отражали 12 часов подряд - с 8 утра до 20:00 пятницы.Днем 10 июля в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. В это время над Северной стороной города военные сбили два БПЛА. Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.Утром сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, краснодарский край, кубань, новости сво, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и еще 9 регионами России уничтожили 144 беспилотника ВСУ

20:28 10.07.2026 (обновлено: 20:34 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-2М"
Военнослужащий экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-2М - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
Попытки воздушных атак отражали 12 часов подряд - с 8 утра до 20:00 пятницы.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Днем 10 июля в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. В это время над Северной стороной города военные сбили два БПЛА.
Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.
Утром сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.
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