https://crimea.ria.ru/20260710/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1157547685.html

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T20:28

2026-07-10T20:28

2026-07-10T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Попытки воздушных атак отражали 12 часов подряд - с 8 утра до 20:00 пятницы.Днем 10 июля в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. В это время над Северной стороной города военные сбили два БПЛА. Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.Утром сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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