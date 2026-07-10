https://crimea.ria.ru/20260710/mozhet-li-rossiya-vyyti-iz-peregovorov-s-ssha-po-ukraine-posle-slov-lavrova--1157529716.html

Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова

Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о недоверии Западу является жестким, но не означает выхода России из переговоров по Украине. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T13:39

2026-07-10T13:39

2026-07-10T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о недоверии Западу является жестким, но не означает выхода России из переговоров по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш, заявил, что Россия больше не будет верить Западу, который, имитируя готовность к диалогу по украинскому вопросу, перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы. По его словам, запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.По мнению Колесниченко, эти слова Лаврова не означают, что Россия рубит концы и прекращается работу на переговорных треках.Подобные жесткие высказывания необходимы, так как Россия вынуждена участвовать в информационной войне, в которую ее втянул Запад в рамках развязанного им глобального конфликта, где украинский является лишь частью, добавил эксперт."Поэтому различного рода выступления, заявления и комментарии первых лиц либо лидеров общественного мнения – это тоже сигналы... Для внутренней публики и по внешнему вектору – для привлечения внимания, предостережения. Увы, такова сегодня "дипломатия", против чего мы всегда выступали, но раз являемся заложниками, то должны играть", – сказал политолог.По его мнению, заявление Лаврова было вызвано тем, что уже несколько недель подряд Запад неоднократно делал видимость некоего продвижения к переговорному процессу. Оно "заключалось в том, что нам предъявляли ультиматум в расчете на то, что мы сдадимся на условиях победителя, которым себя считают европейцы", заметил политолог.Кроме того, продолжает быть и усиливается, по сути, издевательская и опасная игра Запада с собственным электоратом, на чем сделала особый акцент исполняющей обязанности представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании СБ ООН по Украине, добавил Колесниченко.Она сказала, что ее поражает, как лидеры европейских стран постоянно говорят – Россия вот-вот погибнет, будет разрушена либо побеждена, а уже на следующий день – о том, что она нападет на НАТО, уточнил эксперт."И она задает вопрос: "Вы что же издеваетесь над своими слушателями, жителями Европы?" Вот таким образом сегодня ведется вся эта политика, когда европейский и американский слушатель выступают в роли рыбки Гуппи. Когда им постоянно внедряют: давайте еще напряжемся, и Россия завтра будет развалена, но давайте вооружаться, потому что Россия завтра же сразу нападет на все страны НАТО вместе", – прокомментировал Колесниченко."Они (европейцы – ред.) очень рискуют, когда кормят около себя такую бешеную собаку, как политический диктаторский режим модерн-нацизма на Украине", – резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отдал США часть украинских земель – Трамп Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре Зачем Буданов* еще больше провоцирует Польшу – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, политика, сергей лавров, россия, европа, украина