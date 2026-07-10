https://crimea.ria.ru/20260710/moshenniki-vymanili-u-yaltintsa-100-tysyach-rubley-cherez-poddelnyy-sayt-1157542128.html

Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт

Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт

Мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию. Об этом РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T21:38

2026-07-10T21:38

2026-07-10T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Полицейским мужчина пояснил, что нашел в интернете сайт, выглядевший как полноценный интернет-магазин по продаже портативных электростанций и другой техники. Ресурс имел профессиональный дизайн, каталог товаров с подробными характеристиками, а также все атрибуты добросовестного продавца: контакты, форму обратной связи и раздел с условиями оплаты. Поэтому он без колебаний оставил заявку на покупку.После оформления заявки с мужчиной связался "консультант" и направил ссылку с QR‑кодом. После перевода продавец перестал выходить на связь: телефон "горячей линии" не отвечал, письма по электронной почте оставались без ответа. При повторной проверке ресурса заявитель обнаружил несоответствие реквизитов компании в платежных данных.Сейчас ведется следствие. Устанавливаются все причастные к преступлению.Ранее правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в РоссииМВД: мошенники выдают себя за военкоровКрымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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