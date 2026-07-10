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Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт
Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт
Мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию. Об этом РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Полицейским мужчина пояснил, что нашел в интернете сайт, выглядевший как полноценный интернет-магазин по продаже портативных электростанций и другой техники. Ресурс имел профессиональный дизайн, каталог товаров с подробными характеристиками, а также все атрибуты добросовестного продавца: контакты, форму обратной связи и раздел с условиями оплаты. Поэтому он без колебаний оставил заявку на покупку.После оформления заявки с мужчиной связался "консультант" и направил ссылку с QR‑кодом. После перевода продавец перестал выходить на связь: телефон "горячей линии" не отвечал, письма по электронной почте оставались без ответа. При повторной проверке ресурса заявитель обнаружил несоответствие реквизитов компании в платежных данных.Сейчас ведется следствие. Устанавливаются все причастные к преступлению.Ранее правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в РоссииМВД: мошенники выдают себя за военкоровКрымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю
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Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт
Житель Ялты лишился 100 тысяч рублей при покупке портативной электростанции через сайт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Мошенники выманили у 41-летнего жителя Ялты 100 тысяч рублей через фейковый сайт. В "интернет-магазине" мужчина хотел купить портативную электростанцию. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Полицейским мужчина пояснил, что нашел в интернете сайт, выглядевший как полноценный интернет-магазин по продаже портативных электростанций и другой техники. Ресурс имел профессиональный дизайн, каталог товаров с подробными характеристиками, а также все атрибуты добросовестного продавца: контакты, форму обратной связи и раздел с условиями оплаты. Поэтому он без колебаний оставил заявку на покупку.
После оформления заявки с мужчиной связался "консультант" и направил ссылку с QR‑кодом. После перевода продавец перестал выходить на связь: телефон "горячей линии" не отвечал, письма по электронной почте оставались без ответа. При повторной проверке ресурса заявитель обнаружил несоответствие реквизитов компании в платежных данных.
"По данному факту следственным отделом УМВД России "Ялтинское" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину)", - сообщили в полиции.
Сейчас ведется следствие. Устанавливаются все причастные к преступлению.
Ранее правоохранители выявили в сети
поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.
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