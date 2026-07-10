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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру 10 июля
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру 10 июля
Проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T22:07
2026-07-10T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру 10 июля

Крымский мост вечером в пятницу свободен для проезда с обеих сторон

22:07 10.07.2026 (обновлено: 22:08 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 22.00.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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