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Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу
Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу
Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T06:06
2026-07-10T06:06
2026-07-10T06:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до АлуштыНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовЗагрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
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Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу
Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме