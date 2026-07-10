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Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу
Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу
Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T06:06
2026-07-10T06:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до АлуштыНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовЗагрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - ситуация утром в пятницу

Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме

06:06 10.07.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПоезд на Крымском мосту
Поезд на Крымском мосту
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 06.00.
Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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