https://crimea.ria.ru/20260710/krymskiy-most-seychas---rastet-ochered-so-storony-kerchi-1157522962.html

Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи

Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи

Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T09:14

2026-07-10T09:14

2026-07-10T09:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд со стороны Тамани сейчас свободен.С самого утра пятницы проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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