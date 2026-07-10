Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260710/krymskiy-most-seychas---rastet-ochered-so-storony-kerchi-1157522962.html
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T09:14
2026-07-10T09:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147678805_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1d8c1615651bc24577d149343f364e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд со стороны Тамани сейчас свободен.С самого утра пятницы проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147678805_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5229d46f1b41197f5b2e46735398ae0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту сейчас очередь со стороны Керчи

09:14 10.07.2026 (обновлено: 09:18 10.07.2026)
 
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Проезд со стороны Тамани сейчас свободен.
С самого утра пятницы проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Тревога в Севастополе - в городе включили сирены
11:54Рейд в Севастополе закрыт
11:43В Таганроге ввели локальный режим ЧС
11:34Черноморский район Крыма: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки
11:23Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известно
11:16Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских
11:10ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно
11:00Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи
10:53В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
10:45Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован
10:40Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
10:33В Севастополе ограничили электроснабжение
10:14Крымский мост - проезд снова свободен
10:06В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС
09:551,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике
09:35Где в Крыму заправиться бензином и дизелем в пятницу
09:32Как русская армия разгромила шведов под Полтавой
09:26В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогоды
09:14Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
09:02В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения
Лента новостейМолния