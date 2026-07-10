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Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T09:14
2026-07-10T09:14
2026-07-10T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд со стороны Тамани сейчас свободен.С самого утра пятницы проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту сейчас очередь со стороны Керчи
09:14 10.07.2026 (обновлено: 09:18 10.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Утром в пятницу образовалась очередь на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Проезд со стороны Тамани сейчас свободен.
С самого утра пятницы проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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