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Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти
Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Кубани проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T19:20
2026-07-10T19:20
2026-07-10T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Кубани проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти
В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 206 авто