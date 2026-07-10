Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260710/krymskiy-most-seychas---ochered-so-storony-tamani-prodolzhaet-rasti---1157546770.html
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти
Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Кубани проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T19:20
2026-07-10T19:20
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_b9cd57102d7a8786d7fde7b97278d056.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Кубани проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260527/bezopasnost-krymskogo-mosta-v-fsb-rasskazali-o-merakh-zaschity-obekta-1156392612.html
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_50e298cc56b59901646520c83aa67385.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 206 авто

19:20 10.07.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Кубани проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 19:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 206 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост
27 мая, 19:10
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В Новороссийск отменили опасность БПЛА и возобновили движение транспорта
19:23Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо
19:20Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани продолжает расти
19:07В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие
19:00Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области
18:51Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму
18:42Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерии
18:37ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено
18:16ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
18:03Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя
17:51Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
17:33Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков
17:26В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ
17:15Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график
17:00Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии
16:42Как будут ходить поезда "Таврия" в выходные дни и в понедельник
16:32Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
16:22"К незабвенной славе": как Россия освободила Крым от владычества османов
16:07Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза
15:56Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского
Лента новостейМолния