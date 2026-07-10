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Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260710/krymskiy-most-seychas---ochered-rastet-1157533596.html
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет
Крымский мост открыт и работает штатно, со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T13:19
2026-07-10T13:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
очереди на крымском мосту
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает штатно, со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет

Крымский мост - очередь со стороны Тамани к 13 часам достигла 40 машин

13:19 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает штатно, со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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