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Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза
Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T16:07
2026-07-10T16:07
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Керчи пробок перед пунктом ручного досмотра нет.Тремя часами ранее в очереди со стороны Тамани находились 40 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза

У Крымского моста очередь со стороны Тамани увеличилась до 80 машин

16:07 10.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Керчи пробок перед пунктом ручного досмотра нет.
Тремя часами ранее в очереди со стороны Тамани находились 40 автомобилей.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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