https://crimea.ria.ru/20260710/krymskiy-most--ochered-so-storony-tamani-vyrosla-v-dva-raza-1157541964.html

Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза

Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T16:07

2026-07-10T16:07

2026-07-10T16:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Керчи пробок перед пунктом ручного досмотра нет.Тремя часами ранее в очереди со стороны Тамани находились 40 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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