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Крымский мост - проезд снова свободен
Крымский мост - проезд снова свободен - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Крымский мост - проезд снова свободен
Проезд по Крымскому мосту в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:14
2026-07-10T10:14
2026-07-10T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В пятницу в 9:00 на Крымском мосту выросла очередь из 90 авто со стороны Керчи.Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до АлуштыНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовЗагрузка вокзала Керчи и топливо для Крыма: заявления главы Минтранса РФ
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - проезд снова свободен
Крымский мост сейчас свободен для проезда в обе стороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в пятницу свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 10:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В пятницу в 9:00 на Крымском мосту выросла очередь из 90 авто со стороны Керчи.
Движение на Крымском мосту могут перекрывать во время опасности, поскольку транспортный переход - стратегически важный объект.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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