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Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму
Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму
Холодный фронт покинет полуостров на выходных и погодные условия станут более комфортными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T18:51
2026-07-10T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Холодный фронт покинет полуостров на выходных и погодные условия станут более комфортными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос"."С наступлением субботы инициатива в атмосфере перейдет к антициклону или области повышенного атмосферного давления, который обосновался над Турцией. Соответственно, это обеспечит региону относительно комфортные условия", - пообещал он.По словам эксперта, на полуострове ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.В воскресенье, по информации метеоролога, температура поднимется еще на градус."В сумерках температура воздуха будет колебаться от +13 до +16. Днем можно рассчитывать смело на +25…+ 28", - сообщил Евгений Тишковец.По его мнению, с точки зрения жителей средней полосы России такие предстоящие выходные в Крыму будут идеальными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму

На выходных в Крыму дожди маловероятны - прогноз ФОБОСа

18:51 10.07.2026
 
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Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Холодный фронт покинет полуостров на выходных и погодные условия станут более комфортными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос".
"С наступлением субботы инициатива в атмосфере перейдет к антициклону или области повышенного атмосферного давления, который обосновался над Турцией. Соответственно, это обеспечит региону относительно комфортные условия", - пообещал он.
По словам эксперта, на полуострове ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.
"Ночью в субботу +12…+15, днем уже +24…+27. Да, не дотягиваем до нормы, но уже чуть комфортнее", - отметил эксперт.
В воскресенье, по информации метеоролога, температура поднимется еще на градус.
"В сумерках температура воздуха будет колебаться от +13 до +16. Днем можно рассчитывать смело на +25…+ 28", - сообщил Евгений Тишковец.
По его мнению, с точки зрения жителей средней полосы России такие предстоящие выходные в Крыму будут идеальными.
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КрымНовости КрымаПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
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