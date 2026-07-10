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Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму

Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Комфортно и без дождей: погода на выходных в Крыму

Холодный фронт покинет полуостров на выходных и погодные условия станут более комфортными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T18:51

2026-07-10T18:51

2026-07-10T18:51

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погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Холодный фронт покинет полуостров на выходных и погодные условия станут более комфортными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос"."С наступлением субботы инициатива в атмосфере перейдет к антициклону или области повышенного атмосферного давления, который обосновался над Турцией. Соответственно, это обеспечит региону относительно комфортные условия", - пообещал он.По словам эксперта, на полуострове ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.В воскресенье, по информации метеоролога, температура поднимется еще на градус."В сумерках температура воздуха будет колебаться от +13 до +16. Днем можно рассчитывать смело на +25…+ 28", - сообщил Евгений Тишковец.По его мнению, с точки зрения жителей средней полосы России такие предстоящие выходные в Крыму будут идеальными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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