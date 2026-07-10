https://crimea.ria.ru/20260710/kogda-i-gde-v-sevastopole-otklyuchat-elektrichestvo-na-vykhodnykh--grafik-1157543649.html

Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график

Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график

В разных районах Севастополя в субботу и воскресенье будут отключать электроэнергию по графику на несколько часов на протяжении большей части дня. Это следует... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T17:15

2026-07-10T17:15

2026-07-10T17:15

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя в субботу и воскресенье будут отключать электроэнергию по графику на несколько часов на протяжении большей части дня. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".В списке адресов – улицы в Гагаринском районе города, а также в Балаклаве, поселке Любимовка Нахимовского района, селе Орлиное.Так, 11 июля в период с 09-00 до 16-00 на 2 часа отключат свет на более чем десяти улицах Севастополя по следующим адресам:В воскресенье, 12 июля, с 9 утра до 16 часов в разное время на два часа будут отключать потребителей, проживающих в Любимовке на улицах:Кроме того, 11 и 12 июля с 9 до 18 следует ждать отключений жителям СТ "Байдарская долина" в селе Кизиловое.В это же время отключения запланированы у потребителей в селе Орлином по адресам:Также в Севастополе на выходных с 08-30 до 17-30 будут отключать свет еще на нескольких улицах города:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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