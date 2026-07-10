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Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график
Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график
В разных районах Севастополя в субботу и воскресенье будут отключать электроэнергию по графику на несколько часов на протяжении большей части дня. Это следует... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T17:15
2026-07-10T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя в субботу и воскресенье будут отключать электроэнергию по графику на несколько часов на протяжении большей части дня. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".В списке адресов – улицы в Гагаринском районе города, а также в Балаклаве, поселке Любимовка Нахимовского района, селе Орлиное.Так, 11 июля в период с 09-00 до 16-00 на 2 часа отключат свет на более чем десяти улицах Севастополя по следующим адресам:В воскресенье, 12 июля, с 9 утра до 16 часов в разное время на два часа будут отключать потребителей, проживающих в Любимовке на улицах:Кроме того, 11 и 12 июля с 9 до 18 следует ждать отключений жителям СТ "Байдарская долина" в селе Кизиловое.В это же время отключения запланированы у потребителей в селе Орлином по адресам:Также в Севастополе на выходных с 08-30 до 17-30 будут отключать свет еще на нескольких улицах города:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топлива Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене
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96
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353
60
РИА Новости Крым
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4.7
96
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Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график

В Севастополе 11 и 12 июля будут отключать электроэнергию по графику

17:15 10.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В разных районах Севастополя в субботу и воскресенье будут отключать электроэнергию по графику на несколько часов на протяжении большей части дня. Это следует из сообщения ресурсоснабжающего электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".
"Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии", – сказано в сообщении предприятия в МАКС.
В списке адресов – улицы в Гагаринском районе города, а также в Балаклаве, поселке Любимовка Нахимовского района, селе Орлиное.
Так, 11 июля в период с 09-00 до 16-00 на 2 часа отключат свет на более чем десяти улицах Севастополя по следующим адресам:
  • ул. Дмитрия Ульянова, 1-11(нечет),1-А,2-А,7-А,8,10
  • ул. Зои Космодемьянской, 4-А,24/3,10-26(чет);
  • ул. Александра Матросова, 5-13(нечет);
  • ул. Гайдара, 8-А,2,8,1-А,7-А,1-11(нечет),19;
  • ул. Октябрьская, 2-А,2-12(чет),20,1,1-А;
  • пр-т Гагарина, 11-17(нечет),17-А,17-Б
  • ул. Гавена, 14-А;
  • ул. Героев Подводников,8,10,16,3-А;
  • ул. Ефремова,8-18(чет),7
  • ул. Ерошенко,16-20(чет);
  • ул. Дмитрия Ульянова,14-22(чет).
В воскресенье, 12 июля, с 9 утра до 16 часов в разное время на два часа будут отключать потребителей, проживающих в Любимовке на улицах:
  • ул. Летчика Денисова, 27,29,35,39;
  • ул. 2- линия, 106/147,106/142,106/285-А,106/, 39/9, 39/5, 106/253, 106/311-А, 10, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 53-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9;
  • ул. 1- линия, 36-38,770,922,47-А,35,37,47;
  • ул. Федоровская, 430,442,680,439,441,445,659;
  • пр-д Федоровский, 402
  • ул. Батарейная, 2-12(чет),1,7/18,7/20,7/8,7/4,11/4;
  • ул. Софьи Перовской, 10,44,50-58(чет),53,9,9-В кв.2,61;
  • Качинское шоссе, 1,1-А,28-А,32/2,30-44(чет),52,32/1,37-41(нечет);
  • ул. Школьная, 1;
  • ул. Южногородская, 34-А,34/2-Б,36,27,35-39(нечет),1993
  • ул. Гастелло, 4-А,4,6,5-А,3,5;
  • ул. Красноармейская, 2-А/1,2-А,2-Г,2-46(чет),13-А,9-А,7/1,1-43(нечет),31-А,1493;
  • ул. Марии Расковой, 14-А,14,11;
  • ул. Нестерова, 2-А,2-Б,5-А,10-А,2,8-20(чет),3-13(нечет);
  • ул. Первомайская, 1-А,1-В,2021,2-10(чет),2-А,10-А/3,10-А-4,10-А/1,10-А,5-Б,13-Б,9-Б,9-А,9-Г,3-А,1-13(нечет);
  • ул. Осипенко, 22-А,25;
  • ул. Ударная, 10-В,10-Г,2-А/2,2/1,2-Б,2-52)чет),3786,1-49(нечет),3821;
  • наб. Чкалова, 6-А,4-А,2-8(чет),5-А,1-7(нечет);
  • ул. Покрышкина, 2-А,2;
  • ул. Красноармейская, 2-А.
Кроме того, 11 и 12 июля с 9 до 18 следует ждать отключений жителям СТ "Байдарская долина" в селе Кизиловое.
В это же время отключения запланированы у потребителей в селе Орлином по адресам:
  • переулок Дачный 2-Б, 2-А, 4-8(чет), 7-А, 3-9(нечет), кад.695, 882, 883;
  • ул. Зеленая 4-12(чет), 20, 3-А, 1;
  • ул. Крымская 4-А, 2-10(чет), 3-А, 1-13(нечет), кад.686;
  • ул. Молодежная 3, 10-Б, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 2-Д, 8-А, 6-А, 2-Б, 2-В, 2-Ж/2;
  • ул. Полевая 34-44(чет), 31-43(нечет), кад.694, 695;
  • ул. Тенистая 26, 36, 15, 41-А, 33, 35, 43-51(нечет), 55, 59, 39-А;
  • ул. Тюкова 61, 1-А;
  • ул. Амет-Хана Султана 20-А, 2-36(чет), 1-27(нечет);
  • ул. Кацюбы 4-А;
  • ул. Высоцкого 2-10(чет), 14, 15, 18-24(чет), 1-Б, 1-29(нечет);
  • ул. Гаспринского Исмаила 1, 6-А, 2-10(чет), 14;
  • СТ "Нива-2006", 36, 36-А, 27, 35, 71, 87, 96-А, 54, 1-А, 8;
  • ул. КСП "Красный Октябрь" кад.112-116(чет), 124, 113, 115, 121, 177, 739, 747, 74, 392, 69, 693, 695, 5, 753, 928/1, 928/2, 754, 739;
Также в Севастополе на выходных с 08-30 до 17-30 будут отключать свет еще на нескольких улицах города:
  • пр. Кипарисовый, 2-10(чет),1-7(нечет);
  • ул. Абрикосовая, 2-42(чет),9-А,1-43(нечет);
  • ул. Мореходная, 152,147,149;
  • туп. Обрывистый, 10,1-7(нечет);
  • туп. Сливовый, 1-7(нечет),1027;
  • ул. Гранатная, 17-А,12-А/1,12-А/2,2-28(чет),3,13,21.
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