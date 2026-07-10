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Какой сегодня праздник: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Какой сегодня праздник: 10 июля
Какой сегодня праздник: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Какой сегодня праздник: 10 июля
В России празднуют День воинской славы, православные христиане отмечают обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. В этот день футбольный арбитр впервые... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T00:00
2026-07-10T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День воинской славы, православные христиане отмечают обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. В этот день футбольный арбитр впервые использовал свисток, а еще родились Никола Тесла, Илья Олейников и Юрий Стоянов.Что празднуют в мире10 июля - День воинской славы России. Праздник установлен в честь победы Петра I над шведами в сражении под Полтавой. Эта битва стала реваншем императора за поражение под Нарвой в 1700 году и решила исход Северной войны.В этот день православные отмечают обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Находясь в Оптиной Пустыни, старец Амвросий ежедневно принимал верующих и отвечал на десятки писем. Он щедро раздавал милостыню, заботился о вдовах, сиротах, больных и страждущих. В последние годы своей жизни Амвросий основал женскую обитель в Шамордине. В монастыре также были детский приют, школа, богадельня и больница. Старец Амвросий умер в октябре 1891 года. После смерти его тело было решено перевезти в Оптину Пустынь, где покоились его духовные наставники — старцы Лев и Макарий. В июне 1988 года на Поместном Соборе РПЦ старец Амвросий Оптинский был причислен к лику святых.Еще сегодня можно побыть немного Мэри Поппинс и отметить День полета на зонтике, отпраздновать День котенка или День любви к капибарам.Знаменательные события10 июля 1878 года в Англии футбольный арбитр впервые использовал свисток. Профессиональные судьи в футболе появились только в 1873 году. До этого матчи судили любители, а одну из игр в Лондоне доверили судить полицейскому. Во время драки на футбольном поле он засвистел в свисток. Игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистками.В 1918 году делегаты V Всероссийского съезда Советов приняли первую Конституцию РСФСР. Документ определил основные принципы устройства советского государства. Первая Конституция РСФСР состояла из шести разделов и включала 17 глав и 90 статей.В 1934 года ЦИК СССР принял постановление "Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел". В состав НКВД вошли Главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений.Кто родился10 июля 1856 года родился американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик Никола Тесла. Его называют "человеком, который изобрел XX век". На счету ученого больше семисот изобретений и патентов, в том числе Тесла положил начало переходу к использованию переменного тока во всем мире.В 1947 году на свет появился советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России Илья Олейников. Наибольшую известность и популярность получил как создатель и актер программы "Городок", которую вел с 1993 года вместе с Юрием Стояновым.Кстати, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Юрий Стоянов родился в этот же день, но ровно на десять лет позже - в 1957 году.Еще в этот день на свет появились советский писатель, автор произведений "Кондуит и Швамбрания", "Вратарь республики", "Дорогие мои мальчишки" Лев Кассиль, советская и российская телеведущая, актриса театра и кино, журналистка Татьяна Веденеева, американская певица и актриса Джессика Симпсон.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история, культура, вооруженные силы россии
Какой сегодня праздник: 10 июля

Что празднуют в России и в мире 10 июля

00:00 10.07.2026
 
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Военнослужащие России во время Парада Победителей в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День воинской славы, православные христиане отмечают обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. В этот день футбольный арбитр впервые использовал свисток, а еще родились Никола Тесла, Илья Олейников и Юрий Стоянов.

Что празднуют в мире

10 июля - День воинской славы России. Праздник установлен в честь победы Петра I над шведами в сражении под Полтавой. Эта битва стала реваншем императора за поражение под Нарвой в 1700 году и решила исход Северной войны.
В этот день православные отмечают обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Находясь в Оптиной Пустыни, старец Амвросий ежедневно принимал верующих и отвечал на десятки писем. Он щедро раздавал милостыню, заботился о вдовах, сиротах, больных и страждущих. В последние годы своей жизни Амвросий основал женскую обитель в Шамордине. В монастыре также были детский приют, школа, богадельня и больница. Старец Амвросий умер в октябре 1891 года. После смерти его тело было решено перевезти в Оптину Пустынь, где покоились его духовные наставники — старцы Лев и Макарий. В июне 1988 года на Поместном Соборе РПЦ старец Амвросий Оптинский был причислен к лику святых.
Еще сегодня можно побыть немного Мэри Поппинс и отметить День полета на зонтике, отпраздновать День котенка или День любви к капибарам.

Знаменательные события

10 июля 1878 года в Англии футбольный арбитр впервые использовал свисток. Профессиональные судьи в футболе появились только в 1873 году. До этого матчи судили любители, а одну из игр в Лондоне доверили судить полицейскому. Во время драки на футбольном поле он засвистел в свисток. Игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистками.
В 1918 году делегаты V Всероссийского съезда Советов приняли первую Конституцию РСФСР. Документ определил основные принципы устройства советского государства. Первая Конституция РСФСР состояла из шести разделов и включала 17 глав и 90 статей.
В 1934 года ЦИК СССР принял постановление "Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел". В состав НКВД вошли Главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений.

Кто родился

10 июля 1856 года родился американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик Никола Тесла. Его называют "человеком, который изобрел XX век". На счету ученого больше семисот изобретений и патентов, в том числе Тесла положил начало переходу к использованию переменного тока во всем мире.
В 1947 году на свет появился советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России Илья Олейников. Наибольшую известность и популярность получил как создатель и актер программы "Городок", которую вел с 1993 года вместе с Юрием Стояновым.
Кстати, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Юрий Стоянов родился в этот же день, но ровно на десять лет позже - в 1957 году.
Еще в этот день на свет появились советский писатель, автор произведений "Кондуит и Швамбрания", "Вратарь республики", "Дорогие мои мальчишки" Лев Кассиль, советская и российская телеведущая, актриса театра и кино, журналистка Татьяна Веденеева, американская певица и актриса Джессика Симпсон.
 
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