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Как русская армия разгромила шведов под Полтавой
Как русская армия разгромила шведов под Полтавой - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Как русская армия разгромила шведов под Полтавой
10 июля в России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим сражением Северной... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T09:32
2026-07-10T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 10 июля в России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим сражением Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Русские войска под непосредственным командованием государя Петра I буквально за пять часов разгромили шведскую армию короля Карла XII, считавшуюся до этой поры самой сильной в Европе. Потери шведов составили более 9 тысяч убитых и почти 18 тысяч пленных. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.Победа под Полтавой стала переломным моментом Северной войны. Военная мощь Швеции была окончательно подорвана, стратегическая инициатива перешла к России, которая по итогам войны получила выход в Балтийское море и полноправно могла именоваться уже не царством, а империей. Это позволило стране усилить торговлю, развивать флот и закрепить позиции страны на международной арене. Кроме того, битва стала поворотной точкой в процессе преобразования армии и государства в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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история, россия, швеция, петр i, полтава, инфографика
Как русская армия разгромила шведов под Полтавой
Полтавская битва в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 10 июля в России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим сражением Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы.
Русские войска под непосредственным командованием государя Петра I буквально за пять часов разгромили шведскую армию короля Карла XII, считавшуюся до этой поры самой сильной в Европе.
Потери шведов составили более 9 тысяч убитых и почти 18 тысяч пленных. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.
Победа под Полтавой стала переломным моментом Северной войны. Военная мощь Швеции была окончательно подорвана, стратегическая инициатива перешла к России, которая по итогам войны получила выход в Балтийское море и полноправно могла именоваться уже не царством, а империей. Это позволило стране усилить торговлю, развивать флот и закрепить позиции страны на международной арене. Кроме того, битва стала поворотной точкой в процессе преобразования армии и государства в целом.
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