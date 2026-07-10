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Как русская армия разгромила шведов под Полтавой

Как русская армия разгромила шведов под Полтавой - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Как русская армия разгромила шведов под Полтавой

10 июля в России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим сражением Северной... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T09:32

2026-07-10T09:32

2026-07-10T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 10 июля в России отмечается День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим сражением Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Русские войска под непосредственным командованием государя Петра I буквально за пять часов разгромили шведскую армию короля Карла XII, считавшуюся до этой поры самой сильной в Европе. Потери шведов составили более 9 тысяч убитых и почти 18 тысяч пленных. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.Победа под Полтавой стала переломным моментом Северной войны. Военная мощь Швеции была окончательно подорвана, стратегическая инициатива перешла к России, которая по итогам войны получила выход в Балтийское море и полноправно могла именоваться уже не царством, а империей. Это позволило стране усилить торговлю, развивать флот и закрепить позиции страны на международной арене. Кроме того, битва стала поворотной точкой в процессе преобразования армии и государства в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, россия, швеция, петр i, полтава, инфографика