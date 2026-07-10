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Как будут ходить поезда "Таврия" в выходные дни и в понедельник

Как будут ходить поезда "Таврия" в выходные дни и в понедельник - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Как будут ходить поезда "Таврия" в выходные дни и в понедельник

Все поезда "Таврия" до 13 июля начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк, далее к местам назначения пассажиров будут... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T16:42

2026-07-10T16:42

2026-07-10T17:00

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расписание поездов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" до 13 июля начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк, далее к местам назначения пассажиров будут доставлять автобусами. Об этом сообщает в пятницу перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус пресс-служба рекомендует уточнять на сайте компании-перевозчика.Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовЭлектрички в Крыму: как ходят пригородные поезда в воскресеньеНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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