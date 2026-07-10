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"К незабвенной славе": как Россия освободила Крым от владычества османов

"К незабвенной славе": как Россия освободила Крым от владычества османов - РИА Новости Крым, 10.07.2026

"К незабвенной славе": как Россия освободила Крым от владычества османов

10 июля в Крыму отмечается памятная дата – День освобождения Крымского полуострова от османского владычества. В 1771 году, 255 лет назад, русская армия под... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T16:22

2026-07-10T16:22

2026-07-10T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 10 июля в Крыму отмечается памятная дата – День освобождения Крымского полуострова от османского владычества. В 1771 году, 255 лет назад, русская армия под командованием князя Василия Долгорукова победоносно завершила свой поход, вторично разбив войско хана Селим-Гирея. Победа русского оружия создала условия для принятия Крыма в состав России.Вспыхнувшая между Российской и Османской империями в 1768 году очередная война стала одной из ключевых в долгой истории вооруженных противостояний между двумя государствами. Основной целью России было получить выход к Черному морю, а также ликвидировать в лице Крымского ханства стратегический турецкий плацдарм и государственное образование, откуда постоянно совершались опустошительные набеги на южнорусские земли.Турция рассчитывала получить обещанные ей Подолье и Волынь, расширить свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также установить протекторат над Речью Посполитой.Русская армия в войне действовала на двух главных направлениях – дунайском и южном (крымском). Войска под командованием Петра Румянцева и Александра Суворова разгромила турецкие силы в битвах при Ларге, Кагуле и Козлуджи, а средиземноморская эскадра русского флота под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанесла поражение турецкому флоту в Чесменском и Патрасском сражениях.Задача занять Крым в кампанию 1771 года была возложена на 2-ю русскую армию под командованием генерал-аншефа, князя Василия Долгорукова. Войско численностью 37 тысяч человек, включая казаков, выступила из Полтавы в апреле и к середине июня вышли к Перекопу. Навстречу армии Долгорукова вышло войско крымского хана – 50 тысяч крымцев и 7 тысяч турок. Селим рассчитывал получить дополнительное подкрепление от турецкого султана, но успешные действия русских войск в Средиземном море и на Кавказе вынудили Порту отказаться от отправки своих сил на помощь своему вассалу.В ночь с 13 на 14 июня пехота и кавалерия Долгорукова стремительным штурмом овладела укреплениями Перекопа и одновременно форсировала Сиваш, зайдя в тыл противнику. Гарнизон Перекопской крепости сложил оружие, а армия Селима бежала в Кафу (нынешнюю Феодосию).Устроив в Перекопе базу снабжения, Долгоруков 17 июня выступил с основными силами к Кафе. Одновременно передовые отряды генерал-майоров Брауна и Щербатова взяли соответственно Гезлев (Евпаторию) и Керчь. Солдаты Щербатова в результате десантной операции также захватили Еникале и крепость Тамань, прикрыв основные силы русской армии с моря.В конце июня корпус Долгорукова подошел к Кафе и разбил войска под командованием Ибрагима-паши. Затем начался обстрел крепости. Часть войска покинула Кафу на 40 судах, а оставшийся в крепости солдаты во главе с Ибрагимом-пашой через некоторое время капитулировали. Общие потери турок в сражении за Кафу превысили 3500 человек, не считая бежавших и утонувших. Селим-Гирей также бежал в Турцию. Новым ханом знать избрала Сагиб-Гирея II, который разорвал вассальные отношения с Османской империей.10 июля 1771 года князь Долгоруков доложил Екатерине Великой об одержанной в Крыму победе. Императрица отметила это событие исторической фразой: "К незабвенной славе России Долгоруков завоевал Крымский полуостров – отворил российскому флоту путь в Черное море".Но война с Портой еще будет продолжаться, и ровно через три года после взятия Кафы будет подписан Кючук-Кайнарджийский договор. Согласно ему, Крым и сопредельные области признавались независимыми, что впоследствии облегчило их вхождение в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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