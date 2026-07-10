https://crimea.ria.ru/20260710/gde-v-krymu-zapravitsya-benzinom-i-dizelem-v-pyatnitsu-1157523653.html

Где в Крыму заправиться бензином и дизелем в пятницу

Где в Крыму заправиться бензином и дизелем в пятницу - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Где в Крыму заправиться бензином и дизелем в пятницу

В Крыму в пятницу на ряде заправок можно будет приобрести бензин и дизельное топливо за наличный расчет. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T09:35

2026-07-10T09:35

2026-07-10T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу на ряде заправок можно будет приобрести бензин и дизельное топливо за наличный расчет. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Как сообщила утром в пятницу глава администрации Ялты Янина Павленко, в городском округе продажа топлива за наличный расчет откроется с 10 часов утра на четырех заправках "Атан". Кроме того, топливо в свободной продаже есть на трех заправках "ТЭС".В Алуште бензин в свободной продаже появится с 10.00 на двух АЗС "АТАН", сообщила глава администрации Галина Огнева.В Феодосии также с 10.00 бензин и дизель в свободной продаже есть на четырех АЗС "Антан" и на автозаправочных станциях ТЭС, проинформировал мэр города Владимир Ким:По данным исполняющего обязанности главы администрации Евпатории Виталия Оганесяна, в Евпатории свободно купить бензин тоже можно с 10 часов утра на трех АЗС.В Белогорском районе заправиться в пятницу можно на АЗС "Атан" в Белогорске, Зуе и селе Вишенное. На заправках ТЭС - в пгт. Зуя, в Мичуринском сельском поселении и Криничненском сельском поселении."Продолжают действовать ограничения: в одну машину можно заправить 20 литров, заправка в канистры запрещена. Количество топлива на заправках ограничено", – напоминают представители власти.Ранее Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакБез QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топливаНа Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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