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ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"
ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" - РИА Новости Крым, 10.07.2026
ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"
Сотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T08:47
2026-07-10T08:47
2026-07-10T09:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники главного управления разведки минобороны Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный". Получив от представителя украинских спецслужб предложение совершить теракт, гражданин добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой преступлении, отметили в ведомстве. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. "В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на информацию, предоставленную сотрудникам ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки", - указано в пресс-релизе. Силовики продолжают работу по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта.Партия FPV-дронов с системами ИИ, которую военная разведка Украины передала мужчине через тайник для совершения атаки на аэродром, изъята. "После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана", - отметили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, теракт, новости
ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме в Ростове
08:47 10.07.2026 (обновлено: 09:00 10.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники главного управления разведки минобороны Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный".
"Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Получив от представителя украинских спецслужб предложение совершить теракт, гражданин добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой преступлении, отметили в ведомстве.
Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.
"В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на информацию, предоставленную сотрудникам ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки", - указано в пресс-релизе.
Силовики продолжают работу по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта.
Партия FPV-дронов с системами ИИ, которую военная разведка Украины передала мужчине через тайник для совершения атаки на аэродром, изъята.
"После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана", - отметили в ФСБ.
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