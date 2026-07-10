https://crimea.ria.ru/20260710/fsb-sorvala-terakt-na-voennom-aerodrome-rostov-tsentralnyy-1157522470.html

ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" - РИА Новости Крым, 10.07.2026

ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Сотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T08:47

2026-07-10T08:47

2026-07-10T09:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники главного управления разведки минобороны Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный". Получив от представителя украинских спецслужб предложение совершить теракт, гражданин добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой преступлении, отметили в ведомстве. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. "В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на информацию, предоставленную сотрудникам ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки", - указано в пресс-релизе. Силовики продолжают работу по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта.Партия FPV-дронов с системами ИИ, которую военная разведка Украины передала мужчине через тайник для совершения атаки на аэродром, изъята. "После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана", - отметили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, теракт, новости