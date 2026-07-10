https://crimea.ria.ru/20260710/eda-voda-i-sredstva-reabilitatsii-krasnyy-krest-sobral-dlya-kryma-gumpomosch-1157548650.html
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь
Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T22:30
2026-07-10T22:30
2026-07-10T22:41
крым
севастополь
режим чс
российский красный крест
общество
новости крыма
гуманитарная помощь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be11a67e12eaca276bc6bfe03c80c493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Для Крыма уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, в том числе с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями. В Центре также установят системы для очистки воды и резервные аккумуляторы, чтобы зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линииПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеКак и где работают центры содействия крымчанам
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973047_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bdf1b47cf12c6af05843645248a1fd53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, режим чс, российский красный крест, общество, новости крыма, гуманитарная помощь, новости севастополя
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь
Красный Крест сформировал для Крыма и Севастополя запасы гуманитарной помощи
22:30 10.07.2026 (обновлено: 22:41 10.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
"Российский Красный Крест направил дополнительные средства на усиление готовности крымского и севастопольского региональных отделений к реагированию на чрезвычайные ситуации. В регионах формируются запасы гуманитарной помощи для обеспечения оперативного реагирования в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Для Крыма уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.
В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, в том числе с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями.
"Для Севастополя также закупается установка для очистки воды, которая позволит обеспечить население питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Система водоподготовки будет установлена в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций Российского Красного Креста, который откроется в Севастополе 15 июля", - отметили в Красном Кресте.
В Центре также установят системы для очистки воды и резервные аккумуляторы, чтобы зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: