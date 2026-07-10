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Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь
Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T22:30
2026-07-10T22:41
крым
севастополь
режим чс
российский красный крест
общество
новости крыма
гуманитарная помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Для Крыма уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, в том числе с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями. В Центре также установят системы для очистки воды и резервные аккумуляторы, чтобы зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линииПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеКак и где работают центры содействия крымчанам
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крым, севастополь, режим чс, российский красный крест, общество, новости крыма, гуманитарная помощь, новости севастополя
Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь

Красный Крест сформировал для Крыма и Севастополя запасы гуманитарной помощи

22:30 10.07.2026 (обновлено: 22:41 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму
Побережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
"Российский Красный Крест направил дополнительные средства на усиление готовности крымского и севастопольского региональных отделений к реагированию на чрезвычайные ситуации. В регионах формируются запасы гуманитарной помощи для обеспечения оперативного реагирования в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Для Крыма уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.
В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, в том числе с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями.
"Для Севастополя также закупается установка для очистки воды, которая позволит обеспечить население питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Система водоподготовки будет установлена в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций Российского Красного Креста, который откроется в Севастополе 15 июля", - отметили в Красном Кресте.
В Центре также установят системы для очистки воды и резервные аккумуляторы, чтобы зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.
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