https://crimea.ria.ru/20260710/eda-voda-i-sredstva-reabilitatsii-krasnyy-krest-sobral-dlya-kryma-gumpomosch-1157548650.html

Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь

Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Еда, вода и средства реабилитации: Красный Крест собрал для Крыма гумпомощь

Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T22:30

2026-07-10T22:30

2026-07-10T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Российский Красный Крест сформировал запасы гуманитарной помощи для Крыма и Севастополя, которые могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Для Крыма уже сформированы 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, в том числе с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями. В Центре также установят системы для очистки воды и резервные аккумуляторы, чтобы зарядить мобильные телефоны, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линииПомощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеКак и где работают центры содействия крымчанам

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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