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Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
Обстрелы и минирование дорог ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T17:51
2026-07-10T17:51
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
обстрелы всу
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Обстрелы и минирование дорог ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема.Отмечается, что дизель-генераторы срабатывают на станции в случаях потери внешнего электроснабжения, обеспечивая поддержания важных для безопасности систем.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима ветер может подуть и в Европу.По итогам 13-го раунда Межведомственных консультаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС в госкорпорации "Росатом" сообщили, что резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, привела к гибели семерых и ранениям 40 человек.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭСЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотниковВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, обстрелы всу, топливо
Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

17:51 10.07.2026
 
© Официальный канал Запорожской АЭСЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС
© Официальный канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Обстрелы и минирование дорог ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема.
"В связи с тем, что ВСУ активно обстреливают и минируют дороги как около Энергодара, так и в регионе в целом, существуют сложности с доставкой грузов, в том числе, топлива", - сказала Яшина.
Отмечается, что дизель-генераторы срабатывают на станции в случаях потери внешнего электроснабжения, обеспечивая поддержания важных для безопасности систем.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима ветер может подуть и в Европу.
По итогам 13-го раунда Межведомственных консультаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС в госкорпорации "Росатом" сообщили, что резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, привела к гибели семерых и ранениям 40 человек.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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