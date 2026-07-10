https://crimea.ria.ru/20260710/dostavka-topliva-na-zaporozhskuyu-aes-zatrudnena-iz-za-obstrelov-vsu-1157545052.html

Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы и минирование дорог ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T17:51

2026-07-10T17:51

2026-07-10T17:51

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

обстрелы всу

топливо

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136781832_0:58:1014:628_1920x0_80_0_0_d498223fc3816fd8c0a1e154c8e69ae5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Обстрелы и минирование дорог ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема.Отмечается, что дизель-генераторы срабатывают на станции в случаях потери внешнего электроснабжения, обеспечивая поддержания важных для безопасности систем.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима ветер может подуть и в Европу.По итогам 13-го раунда Межведомственных консультаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС в госкорпорации "Росатом" сообщили, что резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, привела к гибели семерых и ранениям 40 человек.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭСЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотниковВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, обстрелы всу, топливо