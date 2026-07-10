https://crimea.ria.ru/20260710/devyatiletnyaya-sportsmenka-iz-sevastopolya-pobila-rekord-po-otzhimaniyam-1157539704.html

Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям

Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям

Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T20:37

2026-07-10T20:37

2026-07-10T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.Он сообщил, что в городе проходит второй день акции "Подтянись к движению ГТО". На легкоатлетическом стадионе имени 200-летия Севастополя собралось более 50 участников, которые сдавали нормативы на гибкость, пресс и силовые испытания.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеКрымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITFКрымчанин победил на Первенстве России по велоспорту

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, севастополь, новости севастополя, гто, дети