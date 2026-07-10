Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
Школьница из Севастополя отжалась 111 раз и установила рекорд
© Михаил Развожаев в МАКСДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.
"Девятилетняя София — спортсменка севастопольского клуба спортивной акробатики "Флагман" — установила абсолютный рекорд, выполнив 111 отжиманий, при этом для получения золотого знака на второй ступени достаточно было сделать не менее 12 отжиманий", - написал губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
© Михаил Развожаев в МАКС
Он сообщил, что в городе проходит второй день акции "Подтянись к движению ГТО". На легкоатлетическом стадионе имени 200-летия Севастополя собралось более 50 участников, которые сдавали нормативы на гибкость, пресс и силовые испытания.
© Михаил Развожаев в МАКСДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
© Михаил Развожаев в МАКС
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях.
Читайте также на РИА Новости Крым: