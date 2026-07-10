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Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T20:37
2026-07-10T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.Он сообщил, что в городе проходит второй день акции "Подтянись к движению ГТО". На легкоатлетическом стадионе имени 200-летия Севастополя собралось более 50 участников, которые сдавали нормативы на гибкость, пресс и силовые испытания.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеКрымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITFКрымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
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спорт, севастополь, новости севастополя, гто, дети
Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям

Школьница из Севастополя отжалась 111 раз и установила рекорд

20:37 10.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий, поделился в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.

"Девятилетняя София — спортсменка севастопольского клуба спортивной акробатики "Флагман" установила абсолютный рекорд, выполнив 111 отжиманий, при этом для получения золотого знака на второй ступени достаточно было сделать не менее 12 отжиманий", - написал губернатор.

© Михаил Развожаев в МАКСДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
© Михаил Развожаев в МАКС
Он сообщил, что в городе проходит второй день акции "Подтянись к движению ГТО". На легкоатлетическом стадионе имени 200-летия Севастополя собралось более 50 участников, которые сдавали нормативы на гибкость, пресс и силовые испытания.
© Михаил Развожаев в МАКСДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
Девятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям
© Михаил Развожаев в МАКС
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях.
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