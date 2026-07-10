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Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области
Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области
Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T19:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские комплексы уничтожены дронами ВС РФ.Выдвижение в сторону передовых позиций ВС РФ двух вражеских наземных робототехнических комплексов с пулеметами зафиксировала воздушная разведка подразделения Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба комплекса двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников. Об обнаруженных целях доложили командованию, координаты передали операторам ударным дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской областиРоссия меняет тактику ведения СВО – эксперт"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, видео, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, видео
Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области

Ярославские десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ

19:00 10.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские комплексы уничтожены дронами ВС РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками", – сказано в сообщении.
Выдвижение в сторону передовых позиций ВС РФ двух вражеских наземных робототехнических комплексов с пулеметами зафиксировала воздушная разведка подразделения Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба комплекса двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников. Об обнаруженных целях доложили командованию, координаты передали операторам ударным дронов.
"Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские комплексы, не позволив им приблизиться к нашим позициям. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей", – привели в МО детали ликвидации целей.
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