Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области
Ярославские десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские комплексы уничтожены дронами ВС РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками", – сказано в сообщении.
Выдвижение в сторону передовых позиций ВС РФ двух вражеских наземных робототехнических комплексов с пулеметами зафиксировала воздушная разведка подразделения Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба комплекса двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников. Об обнаруженных целях доложили командованию, координаты передали операторам ударным дронов.
"Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские комплексы, не позволив им приблизиться к нашим позициям. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей", – привели в МО детали ликвидации целей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: