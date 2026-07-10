https://crimea.ria.ru/20260710/desantniki-sorvali-popytku-robotizirovannoy-kontrataki-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157530796.html

Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области

Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Десантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области

Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T19:00

2026-07-10T19:00

2026-07-10T19:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ярославские десантники предотвратили попытку контратаки ВСУ на робототехнических комплексах в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские комплексы уничтожены дронами ВС РФ.Выдвижение в сторону передовых позиций ВС РФ двух вражеских наземных робототехнических комплексов с пулеметами зафиксировала воздушная разведка подразделения Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба комплекса двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников. Об обнаруженных целях доложили командованию, координаты передали операторам ударным дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской областиРоссия меняет тактику ведения СВО – эксперт"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

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2026

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