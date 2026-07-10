https://crimea.ria.ru/20260710/chto-seychas-proiskhodit-v-evpatorii-vse-o-rabote-obektov-aptek-i-tsentrov-pomoschi-1157525980.html

Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи

Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи

В пятницу часть Евпатории остается без света, в некоторых районах действуют веерные отключения, на некоторые улицы осуществляется подвоз воды. Актуальную... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T11:00

2026-07-10T11:00

2026-07-10T11:00

евпатория

крым

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

виталий оганесян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В пятницу часть Евпатории остается без света, в некоторых районах действуют веерные отключения, на некоторые улицы осуществляется подвоз воды. Актуальную информацию по жизнеобеспечению города сообщил и.о. главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.Он также отметил, что в микрорайоны, в которых ограничено водоснабжение, воду подвозят по графику. Кроме того, тринадцать детских садов работает в режиме полного дня и столько же в режиме кратковременного пребывания детей.Центры содействия открыты по адресам: - пр. Ленина, 2 (отдел по работе с обращениями граждан администрации города Евпатории) – время работы с 09:00-20:00;- пгт Мирный, ул. Сырникова, 25А – время работы с 13:00-15:00 (в случае отсутствия электроснабжения);- пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 – время работы с 13:00-15:00 (в случае отсутствия электроснабжения);Пункты подзарядки мобильных телефоновул. Интернациональная, 124, магазин "Пуд" - время работы с 07:00 до 23:00;ул. Демышева, 109, магазин "Пуд" - время работы с 07:00 до 23:00;ул. 9 Мая, 49, этаж 1, магазин "Яблоко" - время работы с 08:00 до 22:00;ул. Интернациональная, 88, магазин "Фреш" - время работы с 9:00 до 23:00;ул. Революции, 34 - кафе "Модерн" - на время работы кафе;ул.Короленко, 1 - кафе "Дастархан" – на время работы кафе;пр. Ленина, 29В - кафе "Медведь" – на время работы кафе.Подача водоснабжения:Подвоз воды в Евпатории будет осуществляться по графику с приоритетом для районов многоэтажной застройки и участков с высокими отметками рельефа.· Пгт Мирный:9.00 - 11.00 (ул. Сырникова, 33)11.00 - 12.00 (ул. Школьная, 13)12.00 - 14.00 (ул. Мира, 17)14.00 - 16.00 (ул. Сырникова, 29)16.00 - 18.00 (ул. Сырникова, 19)· Пгт Новоозёрное:10.00 - 11.00 (ул. Морская, 4)11.00 - 12.00 (ул. Морская, 25)13.00 - 14.00 (ул. Героев-Десантников, 3)14.00 - 15.00 (ул. Адмирала Кантура, 1)16.00 - 18.00 (СНТ "Дружба-2")· Мкрн. Спутник-1:9.00 - 16.00 (перекрестки ул. Тумен - Салтаба, Д. Акимова - Р. Медиева, Б. Османова - Каклык), по отдельным заявкам звонить +7(978)014-53-68;· Мкрн. Исмаил-бей9.00 - 16.00 (перекрестки ул. Х-Д Гирея - Гезлев, Чобан-заде - Гезлев, А. Султан - Гезлев, Э. Шемьи-заде - Гезлев, Кефе - Гезлев);Перечень аптек, в которых доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):· "Аптека", ул. Революции, 59, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна;· "Аптека", ул. Эскадронная, 9, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна при наличии интернета в городе.· "Ювес +", пр. Ленина, 40, работает в отсутствие электричества от генератора "СберБанка" до 18:00 (возможен безналичный расчет), после 18:00 – только наличный расчет.· "Экономная аптека":ул. Д. Ульянова, 1/2, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;ул. 9 мая, .49, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;пр. Победы, 30, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;ул. Интернациональная, 63а, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличных:В условиях ограничения электроэнергии снятие денежных средств доступно в следующих отделениях банков в Евпатории:Отделение "Генбанка": ул. Некрасова, 41, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 1 банкомат, касса).Отделения Банка "ВТБ":1. пр. Победы, д. 4А, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 2 банкомата, касса);2. ул. Интернациональная, д. 115, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 часов (функционирует 4 банкомата, касса);3. ул. Матвеева, д. 16А, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 часов (функционирует 3 банкомата, касса).Отделение банка "Россия": ул. Матвеева, д. 13, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 1 банкомат, касса).Отделения "СберБанка":1. ул. им. 9 Мая, д. 47А, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:30 часов, суббота с 09:00 до 17:30 часов (функционирует 3 банкомата, кассы);2. пр. им. Ленина, д. 40/12, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 часов, суббота с 09:00 до 16:30 часов (функционирует 2 банкомата, кассы).Телефоны дежурно-диспетчерских служб:· Единая дежурно-диспетчерская служба г. Евпатории: +7-978-902-76-92 (круглосуточно), +7-36569-4-20-50 (круглосуточно).· Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-979-014-53-68 – горячая линия (диспетчерская).· Евпаторийский филиал ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-49 (аварийная служба – круглосуточно); +7-36569-2-51-64 (приемная, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).· Евпаторийский филиал ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-706-56-57, +7-36569-5-95-19 (круглосуточно).Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов:В случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:· Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;· МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;· УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;· ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;· Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.В пятницу в "Крымэнерго" сообщили, что в Южном и Центральном энергорайонах Крыма в течение суток будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Также сообщалось, что в Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуВ Севастополе дежурный режим работы детских садов продлится до осени

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