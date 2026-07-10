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Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя

Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя

В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T18:03

2026-07-10T18:03

2026-07-10T18:03

крым

общественный транспорт

георгий сухацкий

повышение тарифов на проезд в крыму

общество

цены в крыму

дефицит топлива в крыму

электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой."Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта", – сказал Сухацкий.В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и "ситуация теперь будет улучшаться".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов

https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-vozobnovili-dvizhenie-trolleybusa-ot-simferopolya-do-alushty-1157490739.html

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2026

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крым, общественный транспорт, георгий сухацкий, повышение тарифов на проезд в крыму, общество, цены в крыму, дефицит топлива в крыму, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости крыма