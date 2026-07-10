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Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя
В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T18:03
2026-07-10T18:03
крым
общественный транспорт
георгий сухацкий
повышение тарифов на проезд в крыму
общество
цены в крыму
дефицит топлива в крыму
электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой."Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта", – сказал Сухацкий.В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и "ситуация теперь будет улучшаться".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
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крым, общественный транспорт, георгий сухацкий, повышение тарифов на проезд в крыму, общество, цены в крыму, дефицит топлива в крыму, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости крыма
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя

В Симферополе цены на проезд в общественном транспорте повышать не планируют – власти

18:03 10.07.2026
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВалидатор
Валидатор
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.
"На данном этапе никаких предпосылок для увеличения стоимости проезда для пассажиров не рассматривается", – сказал Сухацкий.
Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.

"В случае, когда на базе отсутствует соединение с интернетом, запустить смену не всегда представляется возможным при помощи мобильного интернета. Эти обстоятельства иногда препятствовали оперативному выпуску транспорта на линию", – пояснил он.

При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой.
"Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта", – сказал Сухацкий.
В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и "ситуация теперь будет улучшаться".
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КрымОбщественный транспортГеоргий СухацкийПовышение тарифов на проезд в КрымуОбществоЦены в КрымуДефицит топлива в КрымуЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовости Крыма
 
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