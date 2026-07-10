https://crimea.ria.ru/20260710/chto-budet-s-tsenami-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-simferopolya-1157540933.html
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя
В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T18:03
2026-07-10T18:03
2026-07-10T18:03
крым
общественный транспорт
георгий сухацкий
повышение тарифов на проезд в крыму
общество
цены в крыму
дефицит топлива в крыму
электроэнергия
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ce4ac1aa46d60a246fc871cf557a2c6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой."Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта", – сказал Сухацкий.В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и "ситуация теперь будет улучшаться".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым обеспечен продуктами и что будет с ценамиПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов
https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-vozobnovili-dvizhenie-trolleybusa-ot-simferopolya-do-alushty-1157490739.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f975e8bebba855c2a02cc9a864bc98e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общественный транспорт, георгий сухацкий, повышение тарифов на проезд в крыму, общество, цены в крыму, дефицит топлива в крыму, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости крыма
Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте Симферополя
В Симферополе цены на проезд в общественном транспорте повышать не планируют – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым
. В Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.
"На данном этапе никаких предпосылок для увеличения стоимости проезда для пассажиров не рассматривается", – сказал Сухацкий.
Что касается самого процесса оплаты, то пока проблема расчета картой может сохраняться. Связано это с возможным отсутствием интернета на базе, откуда отходит транспорт, и где водители запускают валидаторы, которые потом на всей линии работают в автономном режиме в течение дня, добавил Сухацкий.
"В случае, когда на базе отсутствует соединение с интернетом, запустить смену не всегда представляется возможным при помощи мобильного интернета. Эти обстоятельства иногда препятствовали оперативному выпуску транспорта на линию", – пояснил он.
При этом транспорт на линию выходит, и сегодня расчет возможен наличкой.
"Мы обратились в государственный комитет по ценам и тарифам, поставили их в известность о том, что, если не работают валидаторы, то в любом случае мы будем перевозить пассажиров для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта", – сказал Сухацкий.
В целом, анализируя обстановку и принимаемые меры, он предположил, что для Симферополя, по всей видимости, пик кризиса позади, и "ситуация теперь будет улучшаться".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: