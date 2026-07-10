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Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:39
2026-07-10T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.В ходе мониторинга в зонах рекреации исследованы 301 проба на микробиологические показатели, 388 проб на паразитологические показатели и 118 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезонаЖаркое лето: как защитить здоровье?Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
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крым, роспотребнадзор, качество воды, новости крыма, черное море, азовское море
Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды и песка в зонах отдыха туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7 %, по санитарно-химическим показателям – 0,18 %. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.
В ходе мониторинга в зонах рекреации исследованы 301 проба на микробиологические показатели, 388 проб на паразитологические показатели и 118 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.
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