https://crimea.ria.ru/20260710/chistota-morskoy-vody-i-peska-v-krymu-chto-pokazali-proby-1157531995.html

Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы

Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы

В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:39

2026-07-10T12:39

2026-07-10T12:39

крым

роспотребнадзор

качество воды

новости крыма

черное море

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.В ходе мониторинга в зонах рекреации исследованы 301 проба на микробиологические показатели, 388 проб на паразитологические показатели и 118 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезонаЖаркое лето: как защитить здоровье?Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани

крым

черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, качество воды, новости крыма, черное море, азовское море