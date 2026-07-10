https://crimea.ria.ru/20260710/chernomorskiy-rayon-kryma-kak-rabotayut-punkty-ekstrennoy-pomoschi-transport-i-apteki-1157526614.html

Черноморский район Крыма: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки

Черноморский район Крыма: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Черноморский район Крыма: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки

В Черноморском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыт Центр... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T11:34

2026-07-10T11:34

2026-07-10T11:34

новости крыма

крым

отключение электроэнергии в крыму

черноморский район

мининформ крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыт Центр содействия, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, подробно рассказали в мининформе Крыма.Центр содействия размещается в здании Черноморского районного дома культуры. Здесь можно получить актуальную информацию о текущей ситуации в районе, написать и подать официальное обращение, воспользоваться услугами связи и оргтехникой.Список работающих банкоматовГде зарядить гаджетыПодвоз воды (в случае необходимости)Оставить заявку на подвоз воды можно, обратившись в Центр содействия или в администрацию Черноморского района по телефону: + 7-36558-92-963.Дополнительно на территории района работают дизель-генераторные установки, в том числе передвижные, для подъема давления в сети и последующей подачи воды.Аптеки с оплатой за безналичный расчет** возможно оплатить по безналу при наличии интернетаОбщественный транспорт1. Маршрут №1 "ул. Черниговская с. Калиновка - ул. Киммерийская пгт Черноморское" (кольцевая):- отправление с ул. Черниговская, 63 - ежедевно: 06-50; 07-43; 08-36; 09-29; 10-52; 11-45; 12-38; 13-31; 16-07; 17-00; 17-53;- отправление с ул. Киммерийская: ежедневно: 07-22; 08-15; 09-08; 10-01; 11-24; 12-17; 13-10; 14-03; 16-39; 17-32; 18-25.2. Маршрут №2 "ул. 60 лет СССР с. Новосельское - ул. 60 лет СССР с. Новосельское" (кольцевая):- отправление с ул. 60 лет СССР - ежедневно: 07:15; 08:07; 08:57; 09:49; 11:15; 12:07; 12:59; 15:19; 16:11; 17:03; 17:55;- отправление с ул. 60 лет СССР - ежедневно: 08:07; 08:57; 09:49; 10:41; 12:07; 12:59; 13:51; 16:11; 17:03; 17:55; 18:47.3. Маршрут №3 "Перекресток ул. Гагарина-Ленина с. Новосельское - ул. Западная пгт Черноморское":- в прямом направлении (отправление от пер. ул. Гагарина - Ленина) - ежедневно: 06:43; 07:36; 08:29; 09:22; 10:48; 11:41; 12:34; 13:27; 15:30; 16:23; 17:16;- в обратном направлении (отравление с ул. Западная) - 07:09; 08:02; 08:55; 09:48; 11:14; 12:07; 13:00; 15:03; 15:56; 16:49; 17:41.4. Маршрут №3А "ул. Западная пгт Черноморское - перекресток ул. Гагарина-Ленина с. Новосельское":- в прямом направлении (отправление от ул. Западная) - ежедневно: 07:36; 08:29; 09:22; 10:15; 11:41; 12:34; 13:27; 15:30; 16:23; 17:16; 18:09;- в обратном направлении (отправление от пер ул. Гагарина - Ленина) - ежедневно: 08:02; 08:55; 09:48; 10:41; 12:07; 13:00; 13:53; 15:56; 16:49; 17:42; 18:35.5. Маршрут № 5 "пгт Черноморское – с. Задорное": понедельник, четверг- в прямом направлении (отправление от АС пгт Черноморское) - 05:30; 17:00;- в обратном направлении (отправление от с. Задорное) - 06:43; 18:35.6. Маршрут № 6 "пгт Черноморское – с. Зоряное":- в прямом направлении (отправление от с. Зоряное) - ежедневно: 06:30;- в обратном направлении (отрпавление от пгт Черноморское) - ежедневно: 13:00.7. Маршрут № 7 "пгт Черноморское – с. Кировское" (вторник, среда, пятница):- в прямом направлении (отправление от АС пгт Черноморское) - 06:20; 17:00;- в обратном направлении (отправление от с. Кировское) - 07:02; 18:26.8. Маршрут № 9 "пгт Черноморское – с. Окунёвк":- в прямом направлении (отправление от АС пгт Черноморское) - ежедневно: 06:10; 17:10;- в обратном направлении (отправление от с. Окуневка) - ежедневно: 07:00; 18:00.9. Маршрут №10 пгт "Черноморское – с. "Маяк":- в прямом направлении (отправление от АС птг Черноморское) - ежедневно: 07:10; 11:30; 17:30;- в обратном направлении (отправление от с. Маяк) - ежедневно: 07:57; 12:17; 18:20.10. Маршрут № 11 "пгт Черноморское – с. Медведево":- в прямом направлении (отправление от АС пгт Черноморское) - ежедневно: 06:10; 17:15;- в обратном направлении (отправление АС Медведево) - ежедневно: 07:00; 18:09.11. Маршрут № 12 "пгт Черноморское – с. Ленское":- в прямом направлении (отправление от с. Ленское) - ежедневно: 06:30;- в обратном направлении (отпраление от АС пгт Черноморское) - ежедневно: 12:10.12. Маршрут № 13 "пгт Черноморское – пгт Черноморское":- в прямом направлении (отправление от АС Черноморское) - ежедневно: 06:15;- в обратном направлении (отправление от АС Черноморское) - ежедневно: 13:10; 17:25Жители могут обратиться на горячую линию "Крымтроллейбуса": 8-800-777-54-33 или в администрацию Черноморского района по телефону: + 7-36558-92-963.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:· Горячая линия администрации Черноморского района: +7-36558-9-29-63 (ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней); +7-978-998-50-05 (ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней).· Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7-978-901-12-01; +7-36558-9-76-50.· ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7-978-905-17-80; +7-36558-9-15-89.· ООО "Крымгазсети", Черноморский участок: +7-978-918-58-92; +7-36558-9-24-05.Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметовВ случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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