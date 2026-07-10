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Более 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Более 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы России
Более 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Более 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T07:43
2026-07-10T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Утром в пятницу в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на территории Ильского НПЗ произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке вражеских БПЛА на регион. В результате вспыхнули пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов и морском порту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами РоссииАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧСИз-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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пво, новости сво, министерство обороны рф, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Более 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы России

Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 376 вражеских беспилотников

07:43 10.07.2026 (обновлено: 07:47 10.07.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи, в период с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Утром в пятницу в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на территории Ильского НПЗ произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке вражеских БПЛА на регион. В результате вспыхнули пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов и морском порту.
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