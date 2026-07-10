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Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа
Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа
Беременна женщина осталась жива и сохранила ребенка после падения с из окна своей квартиры на седьмом этаже многоэтажки во Владивостоке. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T14:13
2026-07-10T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Беременна женщина осталась жива и сохранила ребенка после падения с из окна своей квартиры на седьмом этаже многоэтажки во Владивостоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.Со слов женщины, ночью ей не спалось. Она встала на подоконник, чтобы протереть окно, поскользнулась и упала вниз спиной. Скорую помощь вызвала соседка. Бригада прибыла на место через 9 минут, пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. У пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностированы только ушибы мягких тканей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этажеВ Севастополе 4-летняя девочка выпала из окнаДевочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
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РИА Новости Крым
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владивосток, происшествия, новости, общество
Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа

Беременна женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа во Владивостоке

14:13 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Беременна женщина осталась жива и сохранила ребенка после падения с из окна своей квартиры на седьмом этаже многоэтажки во Владивостоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
"По-настоящему удивительный случай: 28-летняя женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, выжила после падения с седьмого этажа и получила лишь ушибы... Ультразвуковое исследование показало, что состояние плода удовлетворительное, а его жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщили в профильном ведомстве.
Со слов женщины, ночью ей не спалось. Она встала на подоконник, чтобы протереть окно, поскользнулась и упала вниз спиной. Скорую помощь вызвала соседка.
Бригада прибыла на место через 9 минут, пострадавшую госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. У пациентки не обнаружили ни одного перелома, диагностированы только ушибы мягких тканей.
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