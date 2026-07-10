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Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля

Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля

В субботу, 11 июля, в Севастополе в свободной продаже бензин будет отпускаться по 40 литров на четырех заправка. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T23:38

2026-07-10T23:38

2026-07-10T23:38

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 11 июля, в Севастополе в свободной продаже бензин будет отпускаться по 40 литров на четырех заправка. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. АИ-95 и ДТ NP можно будет купить в Верхнесадовом, Орлином, АИ-95. АИ-2 и дизель будут на заправках Таврида 1 и Таврида 2, добавил губернатор.Кроме того, продажа топлива на АЗС будет доступна и по QR-кодам с 8 утра до 20:00. Заправить можно будет 20 литров. Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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