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Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля
Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля
В субботу, 11 июля, в Севастополе в свободной продаже бензин будет отпускаться по 40 литров на четырех заправка. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T23:38
2026-07-10T23:38
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 11 июля, в Севастополе в свободной продаже бензин будет отпускаться по 40 литров на четырех заправка. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. АИ-95 и ДТ NP можно будет купить в Верхнесадовом, Орлином, АИ-95. АИ-2 и дизель будут на заправках Таврида 1 и Таврида 2, добавил губернатор.Кроме того, продажа топлива на АЗС будет доступна и по QR-кодам с 8 утра до 20:00. Заправить можно будет 20 литров. Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, михаил развожаев, новости севастополя
Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля

В Севастополе 11 июля бензин в свободной продаже будет на 4 заправках - адреса

23:38 10.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 11 июля, в Севастополе в свободной продаже бензин будет отпускаться по 40 литров на четырех заправка. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
АИ-95 и ДТ NP можно будет купить в Верхнесадовом, Орлином, АИ-95. АИ-2 и дизель будут на заправках Таврида 1 и Таврида 2, добавил губернатор.
Кроме того, продажа топлива на АЗС будет доступна и по QR-кодам с 8 утра до 20:00. Заправить можно будет 20 литров.
Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 июля
23:38Бензин в Севастополе: где откроют свободную продажу 11 июля
23:36Воздушная тревога объявлена в Севастополе
23:26В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
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