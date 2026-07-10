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Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания с участием... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T21:19
2026-07-10T21:19
2026-07-10T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и региональных органов управления АПК.В Минсельхозе добавили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведут работу по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС.Помимо этого, со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаВ Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСРоссия начинает импорт топлива из других стран – Новак
https://crimea.ria.ru/20260708/krym-nakhoditsya-v-zone-osobogo-vnimaniya-po-toplivnomu-voprosu--novak-1157484776.html
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минсельхоз рф, топливо, бензин, агропромышленный комплекс (апк), новости, россия
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке - Минсельхоз России