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Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания с участием... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T21:19
2026-07-10T21:19
минсельхоз рф
топливо
бензин
агропромышленный комплекс (апк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и региональных органов управления АПК.В Минсельхозе добавили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведут работу по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС.Помимо этого, со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаВ Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСРоссия начинает импорт топлива из других стран – Новак
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минсельхоз рф, топливо, бензин, агропромышленный комплекс (апк), новости, россия
Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке

Аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке - Минсельхоз России

21:19 10.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСтарт сева кукурузы в Ростовской области
Старт сева кукурузы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и региональных органов управления АПК.
"Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев", - говорится в сообщении.
В Минсельхозе добавили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведут работу по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС.
Помимо этого, со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов.
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