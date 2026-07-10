https://crimea.ria.ru/20260710/32-goda-u-vlasti-kak-lukashenko-vyigral-svoi-pervye-vybory-prezidenta-1157512918.html

32 года у власти: как Лукашенко выиграл свои первые выборы президента

32 года у власти: как Лукашенко выиграл свои первые выборы президента - РИА Новости Крым, 10.07.2026

32 года у власти: как Лукашенко выиграл свои первые выборы президента

10 июля 1994 года, 32 года назад, завершились первые в истории суверенной Белоруссии президентские выборы. Победу во втором туре с огромным отрывом от... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T07:23

2026-07-10T07:23

2026-07-10T07:23

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

общество

снг

союзное государство

история

справка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 10 июля 1994 года, 32 года назад, завершились первые в истории суверенной Белоруссии президентские выборы. Победу во втором туре с огромным отрывом от конкурента одержал Александр Лукашенко. С тех пор на протяжении 32 лет Александр Григорьевич бессменно занимает высшую государственную должность республики, выиграв выборы семь раз подряд. Лукашенко наряду с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном является лидером среди глав государств СНГ по продолжительности пребывания на посту.Как проходили первые выборы президента Белоруссии – в справке РИА Новости Крым.От парламента к президентуПосле провала августовского путча 1991 года и распада Советского Союза Беларусь была парламентской республикой. Центральную роль в политической системе страны играл Верховный совет во главе с председателем Станиславом Шушкевичем – одним из подписантов Беловежских соглашений. Должности президента в Белоруссии тогда еще не существовало.Как и другие республики, Беларусь после распада СССР столкнулась с экономическими сложностями. Разрыв производственных цепочек, падение спроса, инфляция и нехватка оборотных средств ударили по промышленности, сельскому хозяйству и внешней торговле. Эти проблемы, а также политический кризис, связанный с отсутствием сильных партий и противоречиями между национально-демократическим меньшинством и более консервативно настроенным большинством в депутатском корпусе Верховного совета обусловили запрос основной массы населения на "сильную руку" во власти.В результате этих процессов в марте 1994 года Верховный совет принял первую Конституцию республики – результат компромисса между сторонниками парламентаризма и приверженцами сильного единого центра во власти. В частности, Основной закон страны закреплял принцип разделения властей и вводил должность президента.Шесть кандидатов на главный постПервые в истории Белоруссии президентские выборы были назначены на 23 июня 1994 года. На пост баллотировались шесть кандидатов: глава Верховного Совета Станислав Шушкевич, председатель правительства Вячеслав Кебич, основатель и лидер оппозиционного "Белорусского народного фронта" Зенон Позняк, председатель колхоза "Прогресс", депутат Верховного совета республики Александр Дубко, выдвиженец белорусских коммунистов Василий Новиков и Александр Лукашенко, который на тот момент являлся народным депутатом парламента страны и директором совхоза "Городец".Шушкевич и Позняк были сторонниками активных рыночных реформ и выступали против активной интеграции с Россией. Остальные кандидаты, в том числе Лукашенко, настаивали на том, что именно тесная кооперация с РФ поможет Белоруссии преодолеть экономический кризис. Они выступали против приватизации государственных активов и призывали не торопиться с рыночными преобразованиями.Кебич, Шушкевич и Позняк были широко известны электорату, их опорой были сильные организационные структуры. За Новиковым и Дубко стояли соответственно Партия коммунистов Беларуси и основная масса председателей колхозов. Лукашенко такой мощной структурной базы не имел, некоторое время его как кандидата вообще не воспринимали всерьез. А подконтрольные правительству СМИ предпринимали попытки, хоть и безуспешные, его дискредитации. Однако в процессе активного ведения избирательной кампании Лукашенко стремительно набирал популярность среди населения и к середине июня фактически стал фаворитом гонки.Два тура и один победительВ первом туре Лукашенко одержал уверенную победу. При явке в 79% его поддержали 44,8% избирателей – 2,6 миллиона человек. Лукашенко победил в 111 районах из 118. Премьер-министр Кебич получил 17,3% (чуть более 1 миллиона голосов), на третьем месте финишировал Позняк – 12,8%. Прочие кандидаты получили менее 10%.Ни одному из кандидатов не удалось набрать более половины всех голосов, поэтому предстоял второй тур, в который вышли Лукашенко и Кебич. Победа Александра Григорьевича 10 июля 1994 года была еще более впечатляющей – 80,3% голосов (4,2 миллиона избирателей). Действующий премьер смог набрать только 14,1%.20 июля 1994 года Лукашенко принял присягу и вступил в должность президента Белоруссии.За три десятилетия нахождения на главном государственном посту он стал одним из самых узнаваемых политиков не только на постсоветском пространстве, но и практически во всем мире. Не в последнюю очередь благодаря жесткости, решительности, а также искусному владению политическим эпатажем.Для так называемого "цивилизованного Запада" Лукашенко давно является "диктатором" и "авторитарным президентом". Сам же Александр Григорьевич в ответ на это как-то заявил, что его эти оценки не интересуют.Самое главное для него – рост благосостояния белорусов, сохраненные суверенитет и народные богатства, и мир на родной земле. Во многом этого удалось достичь благодаря ориентированному на Россию внешнеполитическому курсу Минска, который президент республики проводил многие годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, общество, снг, союзное государство, история, справка