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14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2026
14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
В Феодосии, Керчи, Ленинском и Симферопольском районах обезвредили 14 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T08:37
2026-07-10T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии, Керчи, Ленинском и Симферопольском районах обезвредили 14 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Сотрудники МЧС России обнаружили 14 взрывоопасных предметов: 10 минометных мин, два артиллерийских снаряда, одну ручную гранату и один взрыватель.Взрывоопасные предметы извлекли, вывезли и уничтожили на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Всего к пиротехническим работам привлекли семь человек личного состава и три единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили пять авиационных бомбВ Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомбВ Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, пиротехника
14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
В Крыму обезвредили 14 снарядов и мин времен Великой Отечественной
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии, Керчи, Ленинском и Симферопольском районах обезвредили 14 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"Пиротехниками специального морского отряда и специализированного отряда Главного управления МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России обнаружили 14 взрывоопасных предметов: 10 минометных мин, два артиллерийских снаряда, одну ручную гранату и один взрыватель.
Взрывоопасные предметы извлекли, вывезли и уничтожили на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Всего к пиротехническим работам привлекли семь человек личного состава и три единицы техники.
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