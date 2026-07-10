https://crimea.ria.ru/20260710/13-tonny-domashnego-vina-izyali-u-pensionera-v-gelendzhike-1157524354.html

1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике

1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике - РИА Новости Крым, 10.07.2026

1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике

Более 1,3 тонны вина изъяли у пенсионера в Геленджике. По данным пресс-службы полиции Кубани, незаконную реализацию алкоголя пресекли в селе Береговое... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T09:55

2026-07-10T09:55

2026-07-10T09:55

кубань

умвд россии по краснодарскому краю

закон и право

новости

геленджик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Более 1,3 тонны вина изъяли у пенсионера в Геленджике. По данным пресс-службы полиции Кубани, незаконную реализацию алкоголя пресекли в селе Береговое города-курорта.В действиях кубанца усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний. Сейчас правоохранители проводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголяВ России стало больше отравлений среди пьющих женщинСамогонный аппарат разрушил две квартиры в многоэтажке в Вологде

кубань

геленджик

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, умвд россии по краснодарскому краю, закон и право, новости, геленджик