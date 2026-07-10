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1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике
1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике - РИА Новости Крым, 10.07.2026
1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике
Более 1,3 тонны вина изъяли у пенсионера в Геленджике. По данным пресс-службы полиции Кубани, незаконную реализацию алкоголя пресекли в селе Береговое... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T09:55
2026-07-10T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Более 1,3 тонны вина изъяли у пенсионера в Геленджике. По данным пресс-службы полиции Кубани, незаконную реализацию алкоголя пресекли в селе Береговое города-курорта.В действиях кубанца усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний. Сейчас правоохранители проводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголяВ России стало больше отравлений среди пьющих женщинСамогонный аппарат разрушил две квартиры в многоэтажке в Вологде
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, закон и право, новости, геленджик
1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике

В Геленджике у пенсионера изъяли 1,3 тонны домашнего вина

09:55 10.07.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСВ Геленджике у пенсионера изъяли 1,3 тонны домашнего вина
В Геленджике у пенсионера изъяли 1,3 тонны домашнего вина
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Более 1,3 тонны вина изъяли у пенсионера в Геленджике. По данным пресс-службы полиции Кубани, незаконную реализацию алкоголя пресекли в селе Береговое города-курорта.
"Дома у 77-летнего винодела обнаружена 21 тара с вином по 30 литров каждая и множество емкостей. Всего изъято 1 тонна 303 литра алкогольной продукции", – сообщили в полиции.
В действиях кубанца усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний. Сейчас правоохранители проводят проверку.
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КубаньУМВД России по Краснодарскому краюЗакон и правоНовостиГеленджик
 
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