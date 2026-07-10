https://crimea.ria.ru/20260710/10-raket-flamingo-i-tri-neptuna-sbili-nad-rossiey-1157532797.html

10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией

10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией - РИА Новости Крым, 10.07.2026

10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией

Средства противовоздушной обороны России за прошедшую неделю уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун-МД", РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:52

2026-07-10T12:52

2026-07-10T12:52

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

пво

ракета "фламинго"

противокорабельная ракета "нептун"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за прошедшую неделю уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун-МД", а также 71 управляемые авиабомбы. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотникаБолее 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы РоссииЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"