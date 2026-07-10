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10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией
10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией - РИА Новости Крым, 10.07.2026
10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией
Средства противовоздушной обороны России за прошедшую неделю уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун-МД", РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:52
2026-07-10T12:52
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
пво
ракета "фламинго"
противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за прошедшую неделю уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун-МД", а также 71 управляемые авиабомбы. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотникаБолее 370 БПЛА ночью атаковали Крым и другие регионы РоссииЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"
10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией

Над Россией сбили 10 крылатых ракет "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" за неделю

12:52 10.07.2026
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины / Перейти в фотобанкИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за прошедшую неделю уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун-МД", а также 71 управляемые авиабомбы. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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