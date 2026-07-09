https://crimea.ria.ru/20260709/zhizneobespechenie-krasnoperekopska---kak-snyat-nalichnye-i-kupit-lekarstva-1157515739.html

Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства

Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства

В Красноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T19:16

2026-07-09T19:16

2026-07-09T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Красноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - о том, как помогают людям, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Чем помогут Цнтры содействияЦентры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:площадь Героев Перекопа, 1А, 1 этаж, администрация города Красноперекопска - здесь могут зарядить телефон одновременно 200 абонентов, доступны холодильники для лекарств (инсулина);ул. Менделеева 15, Дворец культуры - доступна зарядка телефонов, холодная вода.Интернет и связьНа полуострове работает "аварийный роуминг": нужно активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть "упала".ВодаГрафик подачи воды ГУП РК "Вода Крыма":· с 06:00 до 10:00 – в утреннее время;· с 17:00 до 22:00 – в вечернее время.Возможны отклонения от графика в связи с нестабильной подачей электроэнергии со стороны ГУП РК "Крымэнерго".Гражданам льготных категорий осуществляется адресная доставка питьевой воды.Как снять наличныеПеречень банкоматов с возможностью выдачи наличных (на время работы генератора):· АО "АБ "Россия": 1 банкомат – в центральном офисе.· АО "Генбанк": 1 банкомат – в центральном офисе, время работы – 3 часа.· ПАО "Сбербанк России": 1 банкомат – в магазине "Яблоко".· Банк ВТБ (ПАО):1 банкомат – в центральном офисе (на время работы генератора);1 банкомат – в магазине "Яблоко";1 банкомат – в магазине "Новая площадь".ЛекарстваАптека, работающая по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:"Социальная аптека", ул. Таврическая, 11.В аптеке доступна оплата за наличный расчет и банковской картой.Телефоны дежурно-диспетчерских служб· горячая линия администрации г. Красноперекопска: +7-978-199-42-70;· Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-36565-3-11-28; +7-36565-2-04-04; +7-978-701-15-27;· ГУП РК "Вода Крыма": +7-36565-2-16-56;· ГУП РК "Крымэнерго": +7-36565-2-10-75;· ГУП РК "Крымгазсети": 104; 0-800-506-00-04; +7-36565-2-37-91.Общественный транспорт№ 1 "Телевышка" – "Бромный завод":Время отправления от начального остановочного пункта "Телевышка":7:10, 7:55, 8:40, 9:25, 10:10, 11:15, 12:40, 13:10, 14:05, 15:05, 17:05.Время отправления от конечного остановочного пункта "Бромный завод":7:05, 7:55, 8:40, 9:25, 10:35, 11:55, 12:10, 13:20, 14:10, 16:20, 18:05.№ 1а "ул. Морская" – "Бромный завод":Время отправления от начального остановочного пункта "ул. Морская":7:10, 9:05, 11:10, 16:05, 17:55.Время отправления от конечного остановочного пункта "Бромный завод":8:20, 10:10, 15:10, 17:10.В случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:· Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;· МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;· УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;· ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;· Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарстваАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКак и где работают центры содействия крымчанам

https://crimea.ria.ru/20260709/pomosch-zhitelyam-armyanska-gde-kupit-produkty-i-snyat-nalichnye-1157504796.html

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красноперекопск

красноперекопский район

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