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Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин
Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин
Житель Севастополя угрожал продавцу цветов ненастоящей гранатой из-за высоких цен на товар и получил уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T09:44
2026-07-09T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Житель Севастополя угрожал продавцу цветов ненастоящей гранатой из-за высоких цен на товар и получил уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью. После посиделок в увеселительном заведении 46-летний мужчина по просьбе выпившего приятеля заехал с ним в цветочный магазин — тот хотел порадовать свою супругу букетом. Однако в магазине приятелю показалось, что цена на цветы слишком завышена, на этой почве произошел конфликт с продавцом.Владелец цветочного ларька, приняв зажигалку за настоящий боеприпас, испугался за свою жизнь и обратился за помощью в полицию. Злоумышленника оперативно задержали. Уголовное дело открыто по статье об угрозе убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафеПьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машиныГрозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего
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Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин

МВД: жителю Севастополя грозит до 2 лет за угрозы продавцу ненастоящей гранатой

09:44 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Житель Севастополя угрожал продавцу цветов ненастоящей гранатой из-за высоких цен на товар и получил уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью. После посиделок в увеселительном заведении 46-летний мужчина по просьбе выпившего приятеля заехал с ним в цветочный магазин — тот хотел порадовать свою супругу букетом. Однако в магазине приятелю показалось, что цена на цветы слишком завышена, на этой почве произошел конфликт с продавцом.
"Желая защитить товарища и утихомирить разгоряченного торговца, наш герой достал из бардачка своей машины зажигалку, которая внешне напоминала боевую гранату, и, угрожая продавцу, заявил, что сейчас сорвет чеку и взорвет павильон вместе с ним", – сообщили обстоятельства происшествия в МВД.
Владелец цветочного ларька, приняв зажигалку за настоящий боеприпас, испугался за свою жизнь и обратился за помощью в полицию. Злоумышленника оперативно задержали.
Уголовное дело открыто по статье об угрозе убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
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