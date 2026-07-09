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Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин

Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин

Житель Севастополя угрожал продавцу цветов ненастоящей гранатой из-за высоких цен на товар и получил уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T09:44

2026-07-09T09:44

2026-07-09T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Житель Севастополя угрожал продавцу цветов ненастоящей гранатой из-за высоких цен на товар и получил уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью. После посиделок в увеселительном заведении 46-летний мужчина по просьбе выпившего приятеля заехал с ним в цветочный магазин — тот хотел порадовать свою супругу букетом. Однако в магазине приятелю показалось, что цена на цветы слишком завышена, на этой почве произошел конфликт с продавцом.Владелец цветочного ларька, приняв зажигалку за настоящий боеприпас, испугался за свою жизнь и обратился за помощью в полицию. Злоумышленника оперативно задержали. Уголовное дело открыто по статье об угрозе убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафеПьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машиныГрозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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