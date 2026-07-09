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Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым
Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым
Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T10:41
2026-07-09T10:41
2026-07-09T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие. И призвал крымчан проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым
Житель Джанкоя погиб при атаке беспилотников ВСУ на Крым - Аксенов
10:41 09.07.2026 (обновлено: 10:47 09.07.2026)